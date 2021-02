ATVP svetuje posebno previdnost pri izplačilu dividend

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je izdala mnenje glede izplačila dividend za borznoposredniške družbe, v katerem tem do 30. septembra svetuje posebno previdnost pri izplačilu dividend.ATVP je izdala mnenje v skladu s priporočilom Odbora za finančno stabilnost . V tem borznoposredniškim družbam svetuje, da do 30. septembra ravnajo še posebej previdno pri odločanju o razdelitvi dividend ali nepreklicnih zavezah za razdelitev dividend za leta 2019, 2020 in 2021; odkupu lastnih deležev v korist izplačila lastninskih pravic delničarjem oziroma omejitev ali previdnost pri izplačilu dobičkov, doseženih v letih 2019, 2020 in 2021, nerazporejenih dobičkov in rezerv iz preteklih let za te namene ter ustvarjanju obveznosti izplačila variabilnih prejemkov prevzemnikom pomembnega tveganja.BDP naj ravnajo tako, da bodo tudi v primeru dolgotrajnejših posledic epidemije razpolagale z ustrezno višino kapitala za zagotavljanje kapitalske ustreznosti, ohranile sposobnost absorbiranja morebitnih kapitalskih izgub in vseskozi zagotavljale ustrezno raven likvidnosti. Pred morebitnim izplačilom dividend ali odkupov lastnih deležev naj se posvetujejo z ATVP, še svetujejo v regulatorju.S tem preneha veljati mnenje agencije iz lanskega aprila, s katerim je posebno previdnost pri izplačilih dividend svetovala tudi družbam za upravljanje, upravljavcem alternativnih investicijskih skladov, Ljubljanski borzi in KDD.