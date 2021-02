Omejitve pri izplačilih dividend grozijo tudi letos

V nadaljevanju preberite:

Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor in Agencija za trg vrednostnih papirjev pripravljajo nove ukrepe glede izplačil dividend v letošnjem letu. To jim je priporočil tudi Odbor za finančno stabilnost. Kakšna priporočila je zapisal omenjeni Odbor, v katerem sedijo predstavniki regulatorjev in ministrstva za finance? O kakšnem ukrepu razmišljajo v AZN? Kdaj bi lahko ukrep izdali v BS in ATVP? Kaj meni šef NLB Blaž Brodnjak? Kako omejitev izplačila dividend prizadane državni proračun?