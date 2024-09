AVK: Preiskava dostave hrane ni usmerjena le v Wolt

Agencija RS za varstvo konkurence (AVK) je uvedla raziskavo trga dostave hrane prek digitalnih platform. Kot so pojasnili za STA, na trgu obstajajo okoliščine, ki kažejo na verjetnost omejevanja ali izkrivljanju konkurence. Po njihovih zagotovilih proti nobenemu ponudniku trenutno ne vodijo postopka ugotavljanja kršitev.

Po pojasnilih je agencija sklep o uvedbi raziskave trga dostave hrane prek digitalnih platform izdala konec aprila. »V okviru raziskave je agencija na relevantne deležnike na tem trgu naslovila več zahtev za posredovanje podatkov in trenutno analizira tako pridobljene podatke. Kadar togost cen ali druge okoliščine kažejo na verjetnost omejevanja ali izkrivljanja konkurence v državi, lahko agencija opravi raziskavo posameznega sektorja ali določenih vrst sporazumov v več sektorjih,« so navedli.

Pri tem so dodali, da lahko agencija objavi poročilo o izsledkih raziskave brez zaupnih podatkov ter zainteresirane tretje osebe povabi, naj podajo svoje pripombe, lahko pa tudi uporabi podatke, ki jih je pridobila pri opravljanju raziskav v postopkih, ki jih vodi.

Preiskava ni usmerjena v Wolt

Po poročanju portala Necenzurirano naj bi agencija konkretneje preverjala, ali ponudnik dostave hrane Wolt, ki je od spomladanskega umika španskega Glova edini večji ponudnik te storitve v Sloveniji, omejuje konkurenco na trgu. A so pri AVK za STA poudarili, da njihova raziskava ni usmerjena v posameznega udeleženca oz. ponudnika na trgu in da proti Woltu trenutno ne vodijo postopka ugotavljanja kršitve.

»Lahko pa agencija podatke, pridobljene v sektorski raziskavi, uporabi kot podlago za morebitno uvedbo postopka proti posameznim udeležencem trga, če podatki iz opravljene raziskave trga potrdijo verjetnost omejevanja ali izkrivljanja konkurence,« so zapisali in dodali, da zaradi interesa same raziskave v tej fazi več informacij ne morejo podati. Bodo pa, kot so zagotovili, ob zaključku raziskave objavili poročilo o njenih izsledkih na njihovi spletni strani.

Wolt ima v Slovenji dve podjetji. Podjetje Wolt tehnologije doživlja strmo rast. Leta 2021 je po podatkih Ebonitete.si ustvarilo slabih devet milijonov evrov prihodkov, leta 2023 pa več kot 15 milijonov evrov. V tem času je imelo od 58.000 do 120.000 evrov letnega dobička. Podjetje Wolt Services pa je lani ob 3,6 milijona evrov prometa poslovalo z minimalno izgubo, so poslovanje korporacije v Sloveniji povzeli na portalu.