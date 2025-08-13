Voznik pod vplivom alkohola trčil v 17-letnika, poškodbe so bile prehude

V Kropi, na območju Policijske postaje Mozirje, se je v ponedeljek zvečer zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl 17-letni fant. Voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Gornjega Gradu proti Bočni, je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v najstnika, ki je skupaj s prijateljema hodil ob vozišču.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, so po doslej zbranih podatkih fantje drug za drugim hodili ob desnem robu vozišča v smeri vožnje voznika. Voznik in druga fanta so takoj začeli oživljati poškodovanega, z defibrilatorjem sta ga do prihoda reševalcev oživljala tudi policista, vendar so bile poškodbe prehude in je 17-letnik na kraju nesreče umrl.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom alkohola. Policisti so mu odredili še strokovni pregled. Voznika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Na območju PU Celje je to že dvajseta smrtna žrtev prometnih nesreč, so opozorili na PU Celje in poudarili, da je prehitra vožnja še vedno najpogostejši vzrok in dejavnik takšnih dogodkov, zlasti tistih z najhujšimi posledicami. »S povečanjem hitrosti se vozniku oži vidno polje, zato lahko opazi in zazna samo objekte, ki so v sredini fokusa njegovega vida. Zaradi tega lahko spregleda ali napačno oceni dogajanje ob robu ceste,« so opisali.

Glede vožnje pod vplivom alkohola je policija voznike znova opozorila, da je ta nedopustna, neodgovorna in nevarna ter je eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč. »Vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, praviloma slabše zaznavajo dogajanje na cestah, zmanjša se njihova možnost predvidevanja in presoje, poveča pa se verjetnost povzročitve prometne nesreče.«

Pri vozniku, ki ima v krvi 0,5 promila alkohola, se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa kar osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom.