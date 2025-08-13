Trump z vojaki in policisti zavzel Washington, v strahu tudi druge zvezne države

Dva dni po tem, ko je predsednik Donald Trump napovedal prevzem nadzora nad policijo v Washingtonu in napotitev nacionalne garde, so se na ulicah ameriške prestolnice zares pojavila oklepna vozila in vojaki v kamuflažnih uniformah.

Kar se je v ponedeljek zdelo kot drzna politična napoved, je v torek postalo otipljiva realnost, ki je poglobila politično razpoko v državi in med prebivalci povzročila mešanico strahu, zmede in odobravanja. Medtem ko Bela hiša poroča o prvih uspehih operacije, se krepijo obtožbe o avtoritarnem pritisku in zlorabi oblasti.

Prvi dan zveznega posredovanja je prinesel takojšnje rezultate, vsaj po besedah Bele hiše. Tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je sporočila, da je bilo v operaciji, v kateri je sodelovalo okoli 850 zveznih agentov in policistov, v eni noči aretiranih 23 oseb.

Zvezno okrožje Kolumbija bo preplavljeno z vojaki nacionalne garde. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Obtožbe so segale od umora, posedovanja orožja in preprodaje drog do vožnje pod vplivom alkohola in neprimernega vedenja. »To je šele začetek,« je odločno poudarila in dodala, da bo Trumpova administracija v prihodnjem mesecu »neusmiljeno preganjala in aretirala vsakega nasilnega kriminalca v okrožju«.

Kot poroča Guardian, je Bela hiša napovedala tudi odločen obračun z brezdomstvom, ki vključuje odstranjevanje šotorišč in možnost denarnih kazni ali celo zapora za tiste, ki ne bodo sprejeli ponujene pomoči v zavetiščih.

Spopad interpretacij in statistična vojna

Medtem ko Trumpova administracija svojo odločitev utemeljuje z naraščajočim kriminalom in kot kapljo čez rob navaja brutalen napad na nekdanjega uslužbenca Edwarda Coristina, znanega kot »Velika jajca«, uradni podatki kažejo drugačno sliko.

Po navedbah mestne policije, ki jih povzema BBC News, so nasilna kazniva dejanja v mestu na najnižji ravni v zadnjih treh desetletjih, potem ko so se po lanskem vrhuncu znižala za 35 odstotkov. Tudi podatki FBI kažejo na padec kriminala.

Prevzem washingtonske policije in napotitev vojske poglabljata politični razkol ter odpirata vprašanja o avtonomiji ameriške prestolnice. FOTO: Kevin Dietsch/AFP

Ta statistična neskladja so postala osrednje bojišče v spopadu med Trumpovo administracijo ter demokratskimi župani in guvernerji.

Županja Washingtona, demokratka Muriel Bowser, je po začetnem, bolj spravljivem tonu zaostrila svojo retoriko. Trumpovo potezo je, kot poroča CNN, na torkovem mestnem zboru označila za »avtoritarni pritisk« in prebivalce pozvala, naj »zaščitijo naše mesto, našo avtonomijo in našo samoupravo«.

Kljub temu je po srečanju z generalno tožilko Pam Bondi, ki jo je Trump pooblastil za izvajanje ukrepov, ubrala bolj pragmatičen pristop in dejala, da se bo osredotočila na to, »kako kar najbolje izkoristiti dodatno podporo policistov, ki jo imamo«.

Strah pred širitvijo in odzivi iz drugih mest

Trumpova grožnja, da bi lahko podobne ukrepe uvedel tudi v drugih demokratsko vodenih mestih, kot so Chicago, New York in Los Angeles, je sprožila val ogorčenja po vsej državi. Župani teh mest so potezo soglasno obsodili kot politično motivirano in neutemeljeno.

Po brutalnem napadu na nekdanjega uslužbenca je Trump sprožil izredne ukrepe, ki jih kritiki označujejo za avtoritarne in politično motivirane. FOTO: Andrew Leyden/AFP

»Pošiljanje nacionalne garde bi samo destabiliziralo naše mesto in spodkopalo naša prizadevanja za javno varnost,« je po poročanju Guardiana dejal župan Chicaga Brandon Johnson.

Zaskrbljenost se je razširila tudi na guvernerje. Guverner Illinoisa J. B. Pritzker je dejal, da predsednik »nima nobene pravice in nobene pravne podlage za pošiljanje vojakov v Chicago«, in Trumpova dejanja primerjal z vzponom nacizma v Nemčiji, ko je bila »ustavna republika uničena v samo 53 dneh«.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom pa je posvaril, da bo Trump »z lažmi utrl pot za militarizacijo kateregakoli mesta v Ameriki, ki si ga bo zaželel«.

Življenje v oblegani prestolnici

Za prebivalce Washingtona je politični spopad postal vsakdanja realnost. Prizori vojakov, ki patruljirajo po ulicah in se celo fotografirajo s turisti, so postali del mestne krajine.

Prizori vojakov, ki patruljirajo po ulicah in se celo fotografirajo s turisti, so postali del mestne krajine. FOTO: Win Mcnamee/AFP

Odzivi so deljeni. Nekateri, kot navaja AP, podpirajo povečano varnost, medtem ko drugi, kot je prebivalka Sheina Taylor, izražajo strah: »Zdaj me je bolj strah, ker čeprav si zakonit državljan, tukaj v D. C.-ju ne veš, kaj se lahko zgodi, še posebej, ker sem Afroameričanka«.

Pravna podlaga za Trumpovo dejanje, 740. člen zakona o samoupravi, mu omogoča nadzor za 30 dni. Vsako podaljšanje bi zahtevalo odobritev kongresa, kar je malo verjetno.

A vprašanje ostaja: ali je to le začasna demonstracija moči, namenjena predvsem političnemu obračunavanju z demokratskimi nasprotniki, ali pa smo priča rojstvu novega, bolj intervencionističnega pristopa zvezne vlade do lokalnih zadev. Odgovor bo odvisen od dogajanja v prihodnjih tednih, ki jih bo Washington preživel pod budnim očesom vojakov in zveznih agentov.