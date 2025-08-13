Italijanski vratar na poti v Manchester, bo nosil rdeči ali sinjemodri dres?

Italijanski nogometaš Gianluigi Donnarumma danes v finalu evropskega superpokala ne bo branil za PSG, katerega član je še vedno. Pojavljajo se namigovanja, da naj bi se že pogajal z drugimi klubi, med katerimi si je za zdaj najbližje z Manchester Cityjem, mestnim tekmecem Šeškovega Uniteda.

»Donnarumme ni v ekipi. To je bila moja odločitev, za katero prevzemam 100-odstotno odgovornost. Želim si drugačnega vratarja in to odločitev sem sprejel, čeprav je Gigio eden najboljših vratarjev na svetu,« je pred finalom superpokala, v katerem se bodo Parižani srečali s Tottenhamom, dejal trener PSG-ja Luis Enrique.

Italijan se je na družabnih omrežjih že poslovil od Francozov: »Nekdo se je odločil, da ne morem več biti del te ekipe in prispevati k njenim uspehom. Razočaran in ogorčen sem. Igrati za ta klub in živeti v tem mestu je bila velika čast. Hvala, Pariz.«

Donnarumma je letos s PSG-jem prvič v klubski zgodovini postal zmagovalec lige prvakov. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Potem, ko se je nekaj časa celo omenjalo, da bi lahko Donnarumma postal soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, pa sedaj francoski in italijanski mediji poročajo, da naj bi se izjemni Italijan že pogovarjal s Pepom Guardiolo, trenerjem Manchester Cityja. Meščane zapušča dosedanji vratar Ederson, ki odhaja k turškem Galatasaryju, zato nujno potrebujejo novega čuvaja mreže.

Iz Burnleyja je sicer na posojo prišel mladi James Trafford, v klubu pa ostaja tudi izkušeni Stefan Ortega. Sinje modri bodo novo sezono prve angleške nogometne lige začeli v soboto na obračunu z Wolverhamptonom. Donnarumma je sicer s Parižani osvojil štiri ligaške naslove, dvakrat pa je bil tudi pokalni prvak Francije. Letos je Parižanom končno uspel veliki met, ko so v finalu lige prvakov premagali milanski Inter.