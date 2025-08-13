  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Italijanski vratar na poti v Manchester, bo nosil rdeči ali sinjemodri dres?

    Gianluigi Donnarumma tik pred finalom evropskega superpokala
    Italijanski čuvaj mreže je kariero začel v Milanu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Galerija
    Italijanski čuvaj mreže je kariero začel v Milanu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Matic Rupnik
    13. 8. 2025 | 10:30
    13. 8. 2025 | 10:30
    2:19
    A+A-

    Italijanski nogometaš Gianluigi Donnarumma danes v finalu evropskega superpokala ne bo branil za PSG, katerega član je še vedno. Pojavljajo se namigovanja, da naj bi se že pogajal z drugimi klubi, med katerimi si je za zdaj najbližje z Manchester Cityjem, mestnim tekmecem Šeškovega Uniteda.

    image_alt
    Pariški princi že prejeli zaušnico iz Londona, tokrat želijo ponoviti München

    »Donnarumme ni v ekipi. To je bila moja odločitev, za katero prevzemam 100-odstotno odgovornost. Želim si drugačnega vratarja in to odločitev sem sprejel, čeprav je Gigio eden najboljših vratarjev na svetu,« je pred finalom superpokala, v katerem se bodo Parižani srečali s Tottenhamom, dejal trener PSG-ja Luis Enrique.

    Italijan se je na družabnih omrežjih že poslovil od Francozov: »Nekdo se je odločil, da ne morem več biti del te ekipe in prispevati k njenim uspehom. Razočaran in ogorčen sem. Igrati za ta klub in živeti v tem mestu je bila velika čast. Hvala, Pariz.«

    Donnarumma je letos s PSG-jem prvič v klubski zgodovini postal zmagovalec lige prvakov. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
    Donnarumma je letos s PSG-jem prvič v klubski zgodovini postal zmagovalec lige prvakov. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

    Potem, ko se je nekaj časa celo omenjalo, da bi lahko Donnarumma postal soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, pa sedaj francoski in italijanski mediji poročajo, da naj bi se izjemni Italijan že pogovarjal s Pepom Guardiolo, trenerjem Manchester Cityja. Meščane zapušča dosedanji vratar Ederson, ki odhaja k turškem Galatasaryju, zato nujno potrebujejo novega čuvaja mreže.

    Iz Burnleyja je sicer na posojo prišel mladi James Trafford, v klubu pa ostaja tudi izkušeni Stefan Ortega. Sinje modri bodo novo sezono prve angleške nogometne lige začeli v soboto na obračunu z Wolverhamptonom. Donnarumma je sicer s Parižani osvojil štiri ligaške naslove, dvakrat pa je bil tudi pokalni prvak Francije. Letos je Parižanom končno uspel veliki met, ko so v finalu lige prvakov premagali milanski Inter.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Superpokal

    Pariški princi že prejeli zaušnico iz Londona, tokrat želijo ponoviti München

    Nocoj v Vidmu s superpokalno tekmo med PSG in Tottenhamom začetek evropske klubske sezone. Donnarumma k Šešku v Manchester United?
    Peter Zalokar 13. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    S Parka princev na Old Trafford

    Benjamin Šeško čaka na prihod evropskega prvaka

    Paris Saint-Germain bo jutrišnjo tekmo za evropski superpokal proti Tottenhamu začel brez Gianluigija Donnarumme. Napolitanec trka na vrata Manchester Uniteda.
    12. 8. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zlata žoga

    Znani nominiranci za zlato žogo in druge nagrade, med nominiranci tudi Slovenec

    Medtem ko na seznamu za zlato žogo prevladuje PSG ter manjkata Messi in Ronaldo, je med nominiranci za vratarja leta tudi Slovenec Jan Oblak.
    8. 8. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Hitra hrana

    V Slovenijo prihaja ameriški velikan Taco Bell: denar za širitev dobili od EBRD

    Trideset restavracij Taco Bell in KFC v Sloveniji, Hrvaški in na Zahodnem Balkanu do 2027. ZPS: Širitev prispeva k normalizaciji nezdravega prehranskega okolja.
    Maja Prijatelj Videmšek 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Odkrite nepravilnosti

    Tudi ESČP je zavrnilo nekdanjega veleposlanika Petra Reberca

    Tožnik je trdil, da mu je bila z nezakonito preiskavo kršena pravica do zasebnosti in dostojanstva.
    Aleksander Brudar 12. 8. 2025 | 05:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Analiza eseja

    Žižek: Nujna je revolucija, ta pa je mogoča le, ko upanja ni

    Slovenski filozof v novem eseju razkriva, zakaj je liberalna levica s poudarjanjem prebujenske kulture odprla vrata desničarskemu populizmu.
    Žan Urbanija 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    V projektu za podporo inovacijam na področju zdravja tudi slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Manchester CityPSGManchester UnitedParis Saint-GermainAC MilanPep Guardiolaliga prvakovInterChelseaReal MadridGianluigi Donnarumma

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Azija

    V zapor tudi nekdanja prva dama Južne Koreje

    Tožilci trdijo, da je 52-letna Kim zaslužila okoli 500.000 evrov z udeležbo v shemi dogovarjanja o cenah, ki je vključevala delnice prodajalca vozil BMW.
    13. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    UI

    Personalizirana filmska produkcija

    Z razvojem orodij umetne inteligence se radikalno spreminja ne samo model filmskega ustvarjanja, temveč temeljna definicija, kaj film sploh je.
    Peter Rak 13. 8. 2025 | 11:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Arabsko taktiziranje v času genocida

    ​Egiptovske oblasti urijo pripadnike palestinskih oblasti (PA) za prevzem »varnostnih in upravnih nalog« v Gazi.
    Boštjan Videmšek 13. 8. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Suspendiran nekdanji svetovni prvak v teku na 100 metrov

    Fred Kerley naj bi se izogibal dopinškemu testiranju. Ameriški zvezdnik je že napovedal, da bo odločitev komisije izpodbijal.
    Matic Rupnik 13. 8. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pred zgodovinskim srečanjem

    Aljaska v vrhuncu sezone skoraj nima prostora za gostitev delegacij

    Svojo najsevernejšo zvezno državo so Združene države Amerike pred 150 leti kupile od Rusije za 7,2 milijona dolarjev.
    13. 8. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Arabsko taktiziranje v času genocida

    ​Egiptovske oblasti urijo pripadnike palestinskih oblasti (PA) za prevzem »varnostnih in upravnih nalog« v Gazi.
    Boštjan Videmšek 13. 8. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Suspendiran nekdanji svetovni prvak v teku na 100 metrov

    Fred Kerley naj bi se izogibal dopinškemu testiranju. Ameriški zvezdnik je že napovedal, da bo odločitev komisije izpodbijal.
    Matic Rupnik 13. 8. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pred zgodovinskim srečanjem

    Aljaska v vrhuncu sezone skoraj nima prostora za gostitev delegacij

    Svojo najsevernejšo zvezno državo so Združene države Amerike pred 150 leti kupile od Rusije za 7,2 milijona dolarjev.
    13. 8. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo