Avstrijci po prevzemu BSW ohranjajo škotske načrte pri nas

V nadaljevanju preberite:

Škotski BSW Timber, ki namerava v Sloveniji zgraditi lesnopredelovalni center, je prevzela avstrijska skupina Binderholz. Kako bo to vplivalo na njihov projekt v Sloveniji? Kaj pravijo v bSW glede Snežnika in morebitnih lokacij za nov center? Kdo so kupci BSW in kakšne načrte imajo?