Avtocesto do Kopra končujejo z 20-letno zamudo

Šele 20 let po dokončanju avtoceste med Ljubljano in Koprom so začeli graditi srminsko vpadnico s primorske avtoceste. Ko so novembra 2004 dogradili avtocesto, so sicer zgradili tudi izvoz z avtoceste, nad njim postavili tablo za izvoz v Luko Koper, vendar so ta napis kmalu prekrižali, ker se je izvoz čez sto metrov končal. Po maja sklenjeni pogodbi z izvajalci (konzorcij CPK in Kolektor CPG) bo nova dvopasovna cesta zgrajena do konca aprila 2026.

Priključek Srmin je bil zadnji objekt na primorski avtocesti do morja, ki pa ga doslej še niso dogradili. Dars je po skoraj 20 letih od zaključka del na cesti spomladi uspešno izpeljal javno naročilo še za to priključno cesto, konec maja je sklenil pogodbo s konzorcijem CPK in Kolektor CPG, konec junija pa ju je uvedel v delo. Pogodbeni rok dokončanja del je 22 mesecev od uvedbe v delo. Pogodbena vrednost za gradnjo 1,4 kilometra dvopasovne ceste znaša 9,36 milijona evrov (z DDV), investicijska vrednost (še projektna dokumentacija in obsežna arheološka dela) pa je ocenjena na 13,7 milijona evrov brez davka.

Tako pripelje avtocesta iz ljubljanske smeri iz predora Dekani in levo spodaj je viden izvoz in priključek Srmin za Luko Koper, ki pelje v prazno. FOTO: Boris Šuligoj

Trasa nove vpadnice poteka od avtoceste pri ankaranskem križišču (Bivje) južno od hriba Srmin do mosta čez Rižano in krožišča, od koder je mogoče pripeljati do srminskega vhoda v Luko Koper, do novega kamionskega terminala in do ankaranske vpadnice med Ankaranom in Koprom. Na vpadnici so predvidena tri nivojska križišča in sedem priključkov, dva nadvoza nad naftovodi in položitev novih vodovodnih cevi z večjim premerom. S te vpadnice bo bistveno lažji dostop ne le do Luke Koper, ampak tudi do Petrolovega terminala in skladišča goriv. Potek trase nastajajoče ceste je umeščen tesno med Petrolovimi rezervoarji z gorivi in železniškimi tiri, ki peljejo v pristanišče. Zdaj potekajo predvsem zemeljska dela, saj morajo najprej odpeljati okoli sto tisoč kubičnih metrov zemlje.

Vpadnica bo po dograditvi v dobršni meri razbremenila sedanjo zelo preobremenjeno bertoško vpadnico v Koper ob naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Namenjena ne bo samo tovornjakom, ampak vsem udeležencem v prometu. Za tovornjake bo tudi ta kratek odsek v sistemu cestninjenja, za druga vozila, ki ne bodo šla na avtocesto, pa ne.

Na Darsu so odgovorili, da bodo gradnjo dodatnih dveh pasov bertoške vpadnice začeli v prvem četrtletju 2026, ko bodo dela na srminski vpadnici v zaključni fazi. Če bi gradili istočasno, bi to negativno vplivalo na pretočnost tovornega prometa do Luke Koper.

Tik ob železniških tirih in Petrolovem skladišču goriv poteka trasa nove ceste, ki je zadnji objekt iz prvotnega načrta avtoceste med Ljubljano in Koprom. Foto Boris Šuligoj

»S srminsko vpadnico bomo predvsem v polni meri izkoristili dva nova vhoda v pristanišče in kamionsko parkirišče Srmin, ki smo ju zgradili od leta 2019 do letos januarja. Izboljšali bomo upravljanje prometnih tokov v okolici pristanišča, ker bosta glavnino tovornega prometa prevzela dva nova vhoda. Sicer pa se je že po dograditvi omenjenih vhodov in parkirišča za tovornjake delež težkega prometa blizu mestnega jedra bistveno zmanjšal,« so nam odgovorili iz Luke Koper.

V negotovosti pa ostaja že pred osmimi leti obljubljeni začetek rekonstrukcije Šmarske ceste, ki zaradi vse večjega tranzitnega prometa v Istro pomeni resno oviro prebivalstvu in gospodarstvu na tem območju. V Darsu so nam odgovorili, da so za pripravo projektne dokumentacije in ustreznih dovoljenj zadolženi v občini Koper, na občini pa, da je priprava dokumentacije v zaključni fazi. Pripravo projektne dokumentacije za 1. odsek vodi Dars, za drugi in 3. odsek rekonstrukcije pa Direkcija RS za infrastrukturo. Pred začetkom gradnje mora občina pridobiti pravico gradnje na zasebnih zemljiščih. Usklajevanje o pravici gradnje pa je zaključeno šele z manj kot polovico vseh zasebnih lastnikov zemljišč.