Baker je ena ključnih surovin

Baker je tretja najbolj uporabljena kovina na svetu, takoj za železom in aluminijem, in je ena ključnih kovin poleg litija, kobalta in niklja v proizvodnji električnih vozil, baterij za električna vozila, sončnih kolektorjev ter vetrnih turbin. Trenutno pa nas nekoliko skrbijo napovedi analitskih hiš, kot so S&P Global, Wood Mackenzie ter Mednarodne agencije za energijo, ki ugotavljajo, da bi se povpraševanje po bakru do leta 2035 lahko skoraj podvojilo in rudarska podjetja bi težko sledila povpraševanju in zagotavljala ustrezno ponudbo. Primanjkljaj na ponudbeni strani pa bi vplival na razvoj čiste energije in bi navsezadnje lahko preprečil uresničiti cilj ničelnih neto emisij do leta 2050. Ta je postavljen kot neko osnovno merilo v svetu, da bi preprečili nadaljnje segrevanje planeta, ki vodi v podnebne katastrofe. Vse pa le ni tako črno, saj se po drugi strani predvideva, da bodo rudarska podjetja izboljševala in še bolj optimizirala industrijske procese, pričakujemo razvoj novih tehnologij pridobivanja bakra in procesov za recikliranje.

Gibanje cene bakra. FOTO: Tt Igd

Rio Tinto, Freeport in druga rudarska podjetja tako že razvijajo in testirajo najnovejšo tehnologijo, ki se imenuje izpiranje in omogoča pridobivanje bakra iz nizkokakovostnih sulfidnih nahajališč. Ta način pridobivanja ima zelo nizke kapitalske zahteve in operativne stroške, ni emisij ogljika in na splošno ni veliko potrebnih dovoljenj, kar je velika prednost. Inovacije potekajo v smeri avtomatizacije (robotika) in elektrifikacije operacij, ki zmanjšajo stroške delovne sile, izboljšajo varnost in učinkovitost ter pomagajo rudarskim podjetjem pri doseganju ciljev ničelnih emisij.

Zaloge bakra so omejene, vendar zadostne, potrebna pa bodo nova vlaganja v infrastrukturo za širitev proizvodnje, in to čim prej, saj ponavadi taki projekti zahtevajo več časa do končne realizacije.

Zaloge bakra so omejene, vendar zadostne, potrebna pa bodo nova vlaganja v infrastukturo za širitev proizvodnje, in to čim prej, saj ponavadi taki projekti zahtevajo več časa do končne realizacije. FOTO: Marcelo Rochabrun/Reuters

Cena bakra zagotovo vpliva na projekte, vezane na čisto energijo, saj so na primer visoki stroški surovin ob ovirah v dobavnih verigah upočasnili rast projektov vetrnih elektrarn na morju. Po drugi strani inovacije v avtomobilski industriji pri proizvodnji električnih vozil omogočajo zmanjšanje količine bakra v svojih vozilih in baterijah.

Politika igra pomembno vlogo pri povpraševanju po bakru. Skupina konservativnih organizacij pod vodstvom Heritage Foundation, ki si prizadeva za zmago republikancev na predsedniških volitvah leta 2024, je pripravila projekt 2025. Med drugim bi ukinil večino projektov čiste energije, ki jih je začela Bidnova administracija. Premier Združenega kraljestva Rishi Sunak je septembra zmanjšal številne britanske zaveze za ublažitev podnebnih sprememb, vključno z odložitvijo prepovedi prodaje novih vozil na plin ali dizel za pet let do leta 2035.

V zadnjih desetih letih je postala Kitajska industrijska velesila in prevladujoča porabnica bakra za svoj prehod na zeleno energijo, torej hitro rastočo industrijo sončne energije, vetrnih elektrarn in električnih vozil. Ker je v zadnjem obdobju kitajsko gospodarstvo v manjši krizi, rast se upočasnjuje, to vpliva na manjše povpraševanje po bakru, vendar kot kaže cena na borzi, trg v prihodnje ne pričakuje večjih neravnovesij med ponudbo in povpraševanjem.