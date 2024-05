Premier napovedal boj proti »strupenim moškim ekstremističnim pogledom«

Avstralski premier Anthony Albanese je danes napovedal vrsto ukrepov za boj proti »strupenim moškim ekstremističnim pogledom« in dodatna finančna sredstva za pomoč žrtvam. Nasilje nad ženskami je označil za nacionalno krizo.

Albanese je na srečanju s predsedniki vlad posameznih zveznih držav med napovedanimi ukrepi izpostavil zakonodajo, ki bo med drugim prepovedala lažno pornografijo.

Obljubil je tudi financiranje pomoči žrtvam, kamor spada 925 milijonov avstralskih dolarjev oziroma 562 milijonov evrov sredstev za krepitev podpornih storitev za osebe, ki bežijo iz nasilnih razmer.

Napovedal je tudi dodatna sredstva za državni spletni nadzorni organ za preizkušanje tehnologij za zagotavljanje primerne starosti uporabnikov. Vse državljane je pozval še, da morajo vsi skupaj prevzeti odgovornost za izkoreninjenje nasilja.

Službe za podporo žrtvam družinskega nasilja so napovedane ukrepe označile za korak v pravo smer.

Letos je bilo v državi ubitih že 28 žensk, v enakem obdobju lani pa 14. Njihove smrti so prejšnji teden sprožile proteste po vsej državi, na katerih so žrtve družinskega nasilja in službe za podporo žrtvam zahtevale strožje zakone.