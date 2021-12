Banka Intesa Sanpaolo pri nas podvojila lanski dobiček

Banka Intesa Sanpaolo, nekoč znana kot Banka Koper, je v prvih devetih mesecih ustvarila 12,7 milijona evrov čistega dobička, kar je dvakrat več kot v istem obdobju lanskega leta, izhaja iz poslovnih rezultatov banke po tretjem trimesečju. Kot ugotavljajo, dobiček »temelji na rasti poslovanja v vseh segmentih ključnih produktov in storitev, še zlasti na področju stanovanjskih kreditov«.

Banka je povečala obseg kreditov podjetjem (za 1,6 odstotka) in gospodinjstvom (za 6,3 odstotka) in ima pri kreditih 7,1-odstotni tržni delež. Pri podobnem tržnem deležu so se na skoraj 2,7 milijarde evrov povečali tudi depoziti, in sicer pri gospodinjstvih za 10,9, pri pravnih osebah pa za 14,8 odstotka. Posledično je banka konec septembra medletno povečala svojo bilančno vsoto za 17 odstotkov na dobre 3,4 milijarde evrov. Kapitalska ustreznost banke ostaja visoka, medletno se je zvišala za dobro odstotno točko na 19,16 odstotka, še izhaja iz poslovnega poročila.