Banka Slovenije lani s skromnim finančnim presežkom

Banka Slovenije je lani ustvarila za 1,7 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki, od tega bo v državni proračun namenila 400.000 evrov, kar je znatno manj kot v prejšnjih letih, izhaja iz letnega poročila centralne banke.

Neto obrestni prihodki BS so lani znašali 130,8 milijona evrov in so bili 29,6 milijona evrov nižji kot leto prej. »Glavni razlog je bil dvig ključnih obrestnih mer s ciljem normalizacije denarne politike, kar zaradi obrestno občutljivostne vrzeli negativno vpliva na finančni rezultat. Navedeno pomeni, da na večji del svojih kratkoročnih obveznosti plačujemo višje obresti, medtem ko se večji del naših dolgoročnejših sredstev obrestuje po bistveno nižjih obrestnih merah,« so v BS pojasnili v letnem poročilu.

Banka Slovenije je sicer najvišji presežek v zadnjih petih letih ustvarila v letu 2019 (dobrih 180 milijonov evrov), od tega je v državni proračun tedaj vplačala dobrih 45 milijonov evrov.