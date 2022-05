Banka Slovenija delno olajšala dostop do posojil

Nekdanji namestnik guvernerja Primož Dolenc, zdaj svetovalec Banke Slovenije, ter direktorica oddelka finančna stabilnost in makrobonitetna politika Meta Ahtik sta predstavila poročilo o finančni stabilnosti in spremembe makrobonitetnih ukrepov, ki jih je pripravila centralna banka.

Ugotavljamo precejšnje povečanje cen nepremičnin, na letnem nivoju tudi deset odstotkov ali več, je dejal Dolenc: »Tudi za Slovenijo lahko rečemo, da so stanovanjske nepremičnine relativno precenjene.« Precenjene so po vseh kazalnikih, ki jih spremljamo, in sicer med tremi in 13 odstotki, je dodala Meta Ahtik.

Tveganja z nepremičninskega trga se prelivajo v bančni sistem. Rast stanovanjskih posojil je letos presegla deset odstotkov, kar je vzrok za spremembe makrobonitetnih ukrepov, je rekla. Dolenc je pojasnil, da se povečuje delež posojil s fiksno obrestno mero, kar povečuje obrestno tveganje bančnega sistema.

Ključni poudarki ukrepanja Banke Slovenije so:

Uvedba sektorskega blažilnika sistemskih tveganj. Za povečanje odpornosti na naraščajoča tveganja, povezana s kreditiranjem prebivalstva, in gibanji na nepremičninskem trgu, je nujno potrebno, da imajo banke na voljo dovolj kapitala. Ta cilj zasleduje uvedba sektorskega kapitalskega blažilnika, ki bo začel veljati s prihodnjim letom.

S 1. julijem letos uvajajo znižanje priporočenega razmerja med zneskom kredita in vrednostjo stanovanjske nepremičnine, dane v zavarovanje, in sicer za deset odstotnih točk z 80 odstotkov na 70 odstotkov. Pri tem za kreditojemalce, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje, še naprej velja dosedanje priporočilo, torej razmerje pri 80 odstotkih. »S tem ukrepom smo želeli nakazati, kje so tveganja, ki jih prinaša nepremičninski trg. Želimo signalizirati trgu, javnosti, bankam, kje je treba biti pozoren. Banke že zdaj upoštevajo priporočena razmerja in so v povprečju bistveno nižje pod našimi priporočili,« je dejal Dolenc.

S prvim julijem bo možno tudi kreditiranje tistih komitentov, ki jim po plačilu mesečnega obroka ostane manj od predpisanega zneska. Banke se bodo lahko za to izjemo odločile pri največ desetini poslov.

Kreditne pogodbe za stanovanjsko nepremičnino, popolnoma zavarovano z državnim jamstvom, bodo izvzete iz omejitev kreditiranja prebivalstva.

