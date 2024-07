Banke nadaljujejo z rekordnimi dobički in maržami

Banke v Sloveniji še naprej uspešno poslujejo, očitno predvsem na krilih rekordnih obrestnih prihodkov. V prvih petih mesecih so ustvarile za 472,4 milijona evrov dobička pred davki, kar je skoraj osem odstotkov več kot v istem obdobju lani, izhaja iz zadnjih podatkov Banke Slovenije.

Do konca letošnjega maja so zbrale za skoraj 905 milijonov obrestnih prihodkov, kar je za dobro tretjino več kot v istem času lani in več kot v celotnem letu 2022. Hkrati so, očitno na tudi račun zvišanih depozitnih obrestnih mer, v omenjenem obdobju medletno povečale svoje obrestne odhodke, in sicer s 124 na 236 milijonov evrov.

Banke so pri tem svoje čiste obrestne prihodke primerjalno z lani povečale za skoraj četrtino, na skoraj 669 milijonov evrov. Posledično je bila v prvih petih mesecih rekordno visoka tudi obrestna marža na obrestovano aktivo: znašala je kar 3,23 odstotka, kar je več kot v istem obdobju lani (2,75 odstotka) in približno dvakrat več kot obdobju 2018–2022.

Vloge državljanov v bankah sicer letos stagnirajo: konec maja so znašale 26 milijard 572 milijonov evrov, kar je 2,6 odstotka več kot v istem času lani.

Finančna javnost sicer v kratkem pričakuje javno objavo podatkov o polletnem poslovanju bank. Največja, NLB, jih bo predvidoma predstavila 1. avgusta.