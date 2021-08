BDP v drugem četrtletju medletno višji za kar 16,3 odstotka

Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju dobro okrevalo. BDP se je v obdobju od aprila do konca junija na letni ravni povečal za 16,3 odstotka, po desezoniranih podatkih pa za 15,7 odstotka. V primerjavi s prvim četrtletjem je bil BDP višji za 1,9 odstotka, ugotavlja državni statistični urad (Surs). Visoka rast je sicer v precejšnji meri tudi posledica nizke lanske osnove, saj se je v drugem četrtletju lani naš BDP zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov skrčil za kar 12,3 odstotka.



K rasti obseg gospodarstva v drugem četrtletju so največ prispevale končna potrošnja gospodinjstev (povečanje za 18,8 odstotka) in bruto investicije (povečanje za 19,2 odstotka), medtem ko je bil vpliv salda menjave s tujino negativen, so izračunali statistiki.



Dražji energenti in močno povečano povpraševanje in pomanjkanje nekaterih polizdelkov in surovin, vplivajo tudi na zvišanje inflacije: od avgusta lani so se cene povprečno zvišale za 2,1 odstotka.

Večja zaposlenost in po reviziji manjši upad v 2020

V drugem četrtletju se je povečala tudi skupna zaposlenost: znašala je 1.044.000 oseb, kar je bilo za 1,4 odstotka več ali za okoli 14.000 oseb več kot v drugem četrtletju lani. Večina novih zaposlitev je bila sklenjena v predelovalnih dejavnostih, zdravstvu in socialnem varstvu.



Na Sursu so objavili tudi revizijo lanskih podatkov, ki je pokazala, da se je BDP lani realno znižal za 4,2 odstotka, kar je manj od njihovih poprejšnjih izračunov, ki so v pandemičnem letu 2021 pokazali 5,5-odstotno skrčenje slovenskega gospodarstva.



Umar bo na podlagi zadnjih podatkov Sursa v prihodnjih tednih pripravil jesensko napoved gospodarskih gibanj, ki bo za vlado makroekonomski okvir pri septembrski pripravi proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Umar je sicer v pomladanski napovedi za letos predvidel 4,6-odstotno povečanje BDP.

