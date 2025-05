BDP v prvem četrtletju na letni ravni nižji za 0,7 odstotka

V prvem četrtletju se je BDP v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšal za 0,7 odstotka, so izračunali na državnem statističnem zavodu (Surs). Domača potrošnja se je povečala za 0,8 odstotka, k čemur je pozitivno prispevala končna potrošnja z enoodstotno rastjo. Zvišanje potrošnje gospodinjstev je bilo minimalno (0,4-odstotno).

Na drugi strani so se bruto investicije v osnovna sredstva zmanjšale za 5,1 odstotka, kar je približno enak upad kot v prejšnjem četrtletju. Največji vpliv na zmanjšanje rasti so imele investicije v gradbene objekte, vrednost teh se je v primerjavi z istim obdobjem lani znižala za devet odstotkov, so izračunali na Sursu.

Negativni vpliv na BDP je imel tudi saldo menjave s tujino, rast BDP je znižal za 1,4 odstotne točke. Vrednost izvoza proizvodov je ostala skoraj na enaki ravni kot pred enim letom. Nekoliko bolj, za 1,9 odstotka, se je povečal uvoz proizvodov.

