Beg tujih farmacevtov je priložnost za domača podjetja

Tri mednarodna farmacevtska podjetja so nam ta teden potrdila, da svoja predstavništva umikajo iz Slovenije. Poznavalci ekonomike zdravstva so mnenja, da bi se takšen trend lahko nadaljeval, poslovna priložnost pa se ob odhodu tujih podjetij kaže za domača farmacevtska podjetja. Kakšna je vloga slovenskih farmacevtskih podjetij? Kako vpeta so domača podjetja v dobavo zdravil tujih proizvajalcev in kdo bi lahko nadomestil zaprta delovna mesta za farmacevtski kader?