Big Bang z drugo trgovino v Bosni in Hercegovini

»Bosna in Hercegovina je bila prvi tuji trg, na katerem smo nastopili z lastno blagovno znamko, naša prva poslovalnica v Sarajevu in spletna trgovina pa sta bili zelo dobro sprejeti. Samo lani smo obseg poslovanja v BiH tako rekoč podvojili, letos pa hočemo prodajo povečati za še najmanj 50 odstotkov. V BiH bomo letos ustvarili že okoli 13 milijonov evrov prihodkov oziroma dvakrat več kot pred zgolj dvema letoma,« je povedala Anja Cipot Pustatičnik, članica uprave Big Bang.

»Naši načrti za nadaljnji razvoj v BiH so zelo ambiciozni. Na eni strani krepimo prisotnost na področju spletne trgovine in širimo maloprodajno mrežo, na drugi strani pa širimo ponudbo in napore usmerjamo v čim hitrejšo dostavo, saj želimo kupcem omogočiti enako izvrstno izkušnjo ne glede na to, ali se z nami srečajo v fizični trgovini ali digitalnem okolju,« je še povedala Anja Cipot Pustatičnik in poudarila, da je Big Bang v BiH samo v zadnjem letu število zaposlenih povečal za več kot polovico.

Big Bang, kot so sporočili iz družbe, nadaljuje konsolidacijo v regiji in od aprila v Srbiji posluje pod enotno blagovno znamko.

Vodilni srbski digitalni trgovec BC Group se je preimenoval v Big Bang, z razširitvijo skladiščnih kapacitet in optimizacijo logističnih poti pa je skupina še dodatno okrepila svojo prisotnost v Srbiji, so sporočili iz trgovca z zabavno elektroniko Big Bang. Podobno preobrazbo je doživela hrvaška družba Sancta Domenica.

Big Bang je poleg Slovenije prisoten tudi na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji.