Big Bang v poenotenje blagovnih znamk

Big Bang dodatno krepi svojo prisotnost na hrvaškem trgu. Dve leti po sklenitvi strateškega partnerstva z uspešno hrvaško družbo Sancta Domenica bo namreč zdaj celotna skupina tudi na hrvaškem trgu poslovala pod blagovno znamko Big Bang, kar bo še okrepilo prepoznavnost skupine v regiji, so sporočili iz podjetja.

Sprememba blagovne znamke v Big Bang se časovno ujema z novim investicijskim ciklom na Hrvaškem, medtem ko ime pravne osebe ostaja nespremenjeno. Hkrati s preimenovanjem je namreč Big Bang v novem varaždinskem nakupovalnem središču Green Park odprl svojo najnovejšo poslovalnico, že deseto na hrvaškem trgu. Gre za eno najsodobnejših trgovin z uporabno in zabavno elektroniko na Hrvaškem, ki je bila zasnovana v skladu z najnovejšimi trendi iz sveta tehnologije, obenem je to tudi prva trgovina z novim imenom na hrvaškem trgu.

»Skupina Big Bang je na hrvaškem trgu prisotna od leta 2022, v tem relativno kratkem času pa je Hrvaška postala največji trg v celotni skupini. Ambiciozne načrte, ki smo si jih postavili ob prevzemu, smo več kot uresničili. V tem času smo prihodke povečali za več kot tretjino, na rekordnih 165 milijonov evrov, odprli nov logistični center in znatno razširili prodajne kanale. V samo treh letih se je število zaposlenih na Hrvaškem povečalo za kar 40 odstotkov. A pri tem se še ne ustavljamo. Do leta 2028 želimo prodajo na hrvaškem trgu povečati na četrt milijarde evrov, na ravni celotne skupine Big Bang pa ustvariti več kot 600 milijonov evrov prihodkov,« je povedal glavni izvršni direktor Big Banga Uroš Mesojedec.

»Vse naše poslovalnice na Hrvaškem bodo v prihodnjih dneh zaživele v novi podobi, kupci in njihovo zadovoljstvo pa tudi v prihodnje ostajajo naša glavna prioriteta. Ne želimo ponuditi zgolj najboljših izdelkov in storitev, temveč tudi navdih za sodoben življenjski slog. Ne glede na to, ali se s kupci srečamo v kateri od naših poslovalnic ali v digitalnem okolju, si prizadevamo, da je njihova uporabniška izkušnja vedno vrhunska,« je še poudaril Goran Janičijević, izvršni direktor za poslovanje v Big Bangu.

Big Bang je sicer v lastništvu sklada Advance Capital, katerega cilj sta optimizacija podjetja in kasnejša prodaja.