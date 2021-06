Big Bangu lani upadli prihodki za 13 milijonov evrov

81 milijonov evrov prihodkov

Ločitev logistike in rast cen

V Big Bangu pričakujejo rast cen blaga do leta 2025, pravi Uroš Mesojedec. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Porast videoiger

Big Bang je lani prenovil sedem trgovin, paradni konj njihovih trgovin pa je trgovina Mega v ljubljanskem BTC, ki je danes odprla svoja vrata. Ta bo ponujala enotno aplikacijo za nakupovanje od doma in v trgovini, kar naj bi dodatno zabrisalo mejo med fizičnimi in spletnimi nakupi, poudarja direktor. Cena prenove trgovine Mega še ni znana, se pa giblje med 1,5 in dvema milijonoma evrov.Največji slovenski trgovec s tehničnim blagom je lansko pandemično leto zaključil okoli ničle, razlaga Mesojedec. »Čeprav so rezultati spletne prodaje v letu 2020 odlični, spletna trgovina ni uspela nadomestiti izpada prodaje v fizičnih trgovinah,« je jasen Mesojedec. Big Bang je tako leto 2020 sklenil z 81 milijoni evrov prihodkov, kar je več kot 13 milijonov evrov manj kot leta 2019.Ob 350 zaposlenih v Big Bangu je bilo med epidemijo na čakanju od sto do 160 ljudi. Po besedah poslovodstva naj bi v okviru nove strategije podjetja število zaposlenih v prihodnjih letih še nekoliko naraslo, največ kadra pa bodo potrebovali za razvoj digitalnih storitev.Fizične trgovine Big Banga so bile lani zaprte 13 tednov. Pred epidemijo je Big Bang spletna prodaja pred epidemijo predstavljala približno 16 odstotkov celotne prodaje, lani pa se je delež izrazito povečal. V primerjavi z letom 2019 so imeli 2,5-kratno povečanje, razlagajo v podjetju.Pri Big Bangu pričakujejo nadaljnjo rast deleža spletne prodaje, do leta 2025 bi ta lahko predstavljal že 30 odstotkov celotne prodaje. Obenem priznavajo, da ima v Sloveniji primat pri spletni prodaji trgovec Mimovrste, pri tem pa napovedujejo dodatno pozornost omenjenemu segmentu: »Digitaliziramo ključne procese in uvajamo tehnološke rešitve za boljšo uporabniško izkušnjo. Med drugim smo poenostavili sklepanje zavarovanj, naredili smo tudi novo podporo za sklepanje kreditov,« pravi Mesojedec.Razvoj distribucije Big Bang medtem načrtuje v ločeni družbi, ki je lani prevzela ves del logistike, poudarja Mesojedec: »V zadnjem kvartalu leta 2020 smo distribucijski del podjetja prenesli na ločeno družbo Big Bang Partner. Ta v Sloveniji skrbi za močne blagovne znamke, kot so Beko, Huawei, JBL in druge. Z delitvijo bosta obe družbi imeli še več priložnosti za razvoj na trgu,« je prepričan Mesojedec.Tržni delež Big Banga – za zdaj so prisotni zgolj v Sloveniji – se giblje pri 25 odstotkih in naj bi se ob načrtovanih naložbah še povečal. Do leta 2025 pričakujejo še dodatno rast prihodkov. Ti naj bi takrat znašali sto milijonov evrov, medtem ko naj bi EBITDA narasel s trenutnih 5,5 milijona na 7,3 milijona evrov.Tako kot bolj ali manj vse panoge v gospodarstvu tudi v Big Bangu v prihodnjih letih pričakujejo rast cen blaga. »Raziskave, ki jih imamo, kažejo, da bodo v naši panogi cene rasle, kar se kaže že zdaj. Do leta 2025 bo količinska potrošnja rahlo upadla, prihodki iz tega naslova pa se bodo večali, predvsem na račun dviga cen,« prihodnje razmere na trgu opiše Uroš Mesojedec.Svoje mesto so v prenovljeni trgovini Mega ohranile velike blagovne znamke, kot je Apple; znamka ima namreč svojo razstavno polico. Medtem Big Bang sodeluje tudi s kitajskim Huaweiem, za katerega vodijo samostojno trgovino v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark.V prenovljeni trgovini je največjega povečanja deležen oddelek za videoigre, kjer bodo po novem prirejali tudi turnirje. Hkrati so v stiku tudi z najboljšimi slovenskimi igralci videoiger, ki bodo izbrane igre lahko igrali kar v trgovini, svoje izkušnje pa neposredno delili prek spleta. Računalniško opremo bodo v trgovini sicer lahko preizkusili tudi preostali navdušenci videoiger, še razlagajo v Big Bangu.