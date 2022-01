BioNTech in Pfizer s cepivom nad pasovec

Nemška farmacevtska družba BioNTech in njen ameriški partner Pfizer sta sporočila, da želita skupaj razviti cepivo proti pasovcu. Temeljilo naj bi na enaki tehnologiji, kot je bila uporabljena za izdelavo cepiva proti covidu-19.

»S tem sodelovanjem želita obe podjetji izkoristiti svoje strokovno znanje in vire za razvoj novega cepiva,« je dejal izvršni direktor in soustanovitelj BioNTecha Ugur Sahin. Po njegovih besedah je cilj razviti cepivo »z ugodnim profilom tveganja in visoko učinkovitostjo«.

Novo cepivo bo uporabljalo antigensko tehnologijo podjetja Pfizer in proces mRNA podjetja BioNTech. Podjetji načrtujeta delitev stroškov razvoja in tudi dobiček od prodaje. Tako kot pri cepivu proti covidu bo Pfizer prejel pravico do trženja morebitnega cepiva po vsem svetu, z izjemo Nemčije in Turčije, kjer bo cepivo tržil BioNTech.

Po podatkih inštituta Roberta Kocha, nemškega nacionalnega organa za nadzor bolezni, za pasovcem vsako leto zboli približno 300.000 Nemcev, od tega v približno petih odstotkih zabeležijo hujši potek bolezni.

Bolezen pasovec, ki jo imenujemo tudi herpes zoster, povzroča virus varicella zoster. Z njim je prekužena večina prebivalstva, saj povzroča dobro znano otroško bolezen norice. Ko ta mine, virus ostane v živčnih celicah vse življenje in lahko v poznejši fazi povzroči pojav pasovca, piše na spletni strani NIJZ.

Tipični simptom tega je pekoča bolečina, ki ji sledi širjenje mehurčkov po koži. Mehurčki počijo, ostanejo ranice, ki jih nato prekrije krasta, ta po tednu do dveh odpade in zapusti še rahlo rdečino, ki sčasoma izzveni. Navadno se pasovec pozdravi brez posledic na koži. Običajno bolezen traja od 10 do 15 dni.

Bolezen se zdravi s protivirusnimi zdravili, v Sloveniji pa je od leta 2016 na voljo tudi vektorsko cepivo, ki je izdelano s pomočjo inaktiviranega virusa. Cepijo predvsem starejše od 60 let, saj se pri tej starostni skupini bolezen tudi najpogosteje pojavlja.