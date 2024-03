Bitcoin kot rešilna bilka za Argentince

Ta ekonomska realnost je privedla do tega, da so Argentinci množično začeli iskati alternativne načine za ohranjanje svojega premoženja.

Argentinsko gospodarstvo se bori z rekordno inflacijo, ki je v letu 2023 presegla 200 odstotkov, kar je pustilo globoke posledice na ekonomski stabilnosti države. Pandemija je delovala kot katalizator, ki je poslabšal že tako kritično stanje, z inflacijsko stopnjo, ki je v začetku leta 2024 dosegla 274 odstotkov.

Ta ekonomska realnost je privedla do tega, da so Argentinci množično začeli iskati alternativne načine za ohranjanje svojega premoženja.

Bitcoin se je izkazal kot privlačna rešitev za mnoge, ki iščejo zavetje pred inflacijskim razrahljanjem valute. Lokalne borze, kot sta Lemon Cash in Belo, poročajo o rekordnih obsegih trgovanja, kar kaže na povečano zanimanje za kriptovaluto kot skladišče vrednosti.

Inflacija je oslabila peso

V obdobju, ko je argentinski peso izgubil velik del svoje vrednosti proti dolarju (iz 0,0049 dolarja na peso v marcu 2023 na zgolj 0,0012 dolarja na peso), se je priljubljenost bitcoina še povečala. Argentinski varčevalci so začeli zmanjševati nakup stabilnih kovancev (ang. stablecoins), ki so običajno veljali za bolj pragmatično izbiro za transakcije in plačila v tujini. Namesto tega se zdaj obračajo proti bitcoinu, ki je v zadnjem času pridobil na vrednosti.

Ukrepi predsednika Javierja Mileia, ki je zmanjšal državno porabo in se osredotočil na ustvarjanje proračunskega presežka, so nenamerno zmanjšali obtok ameriških dolarjev v državi, kar je bitcoin naredilo še privlačnejšega. Kljub svojim pro-bitcoin stališčem izpred volitev je predsednik Javier Milei ostal odsoten v javni debati o kriptovalutah. Vendar pa se zdi, da je njegova prioriteta trenutno usmerjena v stabilizacijo gospodarstva in obvladovanje socialnih nemirov, ki jih povzroča povečana revščina.

Regulacija kriptovalut v Argentini se prav tako razvija, saj je senat enoglasno sprejel nove zakone, ki narekujejo standarde za ponudnike virtualnih sredstev, s poudarkom na zaščiti potrošnikov in preprečevanju goljufij. Kljub zaskrbljenosti obstoječe skupnosti bitcoin, da bodo nove zahteve morda ugodnejše za večje operacije, zakonodajalci delajo tudi na davčnih olajšavah za imetnike digitalnih sredstev.

Predsednik Milei molči

Priča smo torej kritičnemu trenutku v argentinski ekonomski zgodovini, kjer bitcoin prevzema vlogo rešilne bilke v času ekonomskega potopa. Kljub politični tišini predsednika Mileija je jasno, da se kriptovalute utrjujejo kot pomemben igralec v prihodnosti argentinskega finančnega sistema.

Kljub uradnim kanalom za nakup kriptovalut se v Argentini pojavljajo crypto caves – črni trgi, kjer prebivalci kupujejo stabilne kovance, kot so U.S. dollar stablecoins, da bi se izognili strogemu nadzoru valut in inflaciji. Ti neformalni kanali so postali priljubljeni, saj Argentinci iščejo načine za ohranitev vrednosti svojega premoženja v obdobju, ko nacionalna valuta izgublja svojo moč.

Na uradni ravni pa je Argentina doživela pomemben korak s sprejetjem odloka o ekonomski reformi in deregulaciji, ki omogoča uporabo bitcoina in drugih kriptovalut v uradnih transakcijah pod določenimi pogoji. To je privedlo do prelomnega dogodka v mestu Rosario, kjer sta najemodajalec in najemnik sklenila prvi najemniški dogovor, plačan v bitcoinu. Ta primer kaže na rastoče priznanje kriptovalut kot legitimnega plačilnega sredstva tudi v formalnem gospodarstvu.

Kripto se integrira v gospodarstvo

Vendar pa rast kriptovalut prinaša tudi skrbi glede varnosti in regulacije. Kripto borze, kot je Coinbase, se soočajo s potencialno grožnjo hekerjev in vladnih posegov, kar odpira vprašanja o varnosti uporabnikovih sredstev. Ta skrb je še posebej pereča v državi, kjer je kripto trg v razcvetu in kjer so regulativni okvirji še vedno v razvoju.

V tem kontekstu je jasno, da Argentinci iščejo različne poti do finančne stabilnosti, v katerih kriptovalute igrajo ključno vlogo. Ne glede na to, ali gre za obid strogih valutnih nadzorov ali uradno sprejemanje digitalnih valut za vsakodnevne transakcije, je trend jasen: kriptovalute postajajo vse bolj integriran del argentinskega gospodarskega tkiva. Varnost in regulacija pa ostajata ključni področji, ki potrebujeta nadaljnji razvoj, da bo rast kriptovalut trajnostna in varna za vse udeležence.

