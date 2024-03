Dva izvršna direktorja Binance zadržana v Nigeriji

V zadnjih tednih se je zgodba o zadržanju dveh izvršnih direktorjev Binance, Tigrana Gambaryana in Nadeema Anjarwalle, razvila v mednarodno zadevo s širokimi posledicami. Oba, Gambaryan, vodja ekipe za kriminalistične preiskave pri Binance, in Anjarwalla, regionalni vodja Binance za Afriko, sta v Nigeriji brez obtožb in potnih listov zadržana od 26. februarja. Incident se je zgodil v kontekstu nigerijskih ukrepov proti kriptoborzam, ki so povezani z devalvacijo nacionalne valute naira.

V zadnjih tednih se je zgodba o zadržanju dveh izvršnih direktorjev Binance, Tigrana Gambaryana in Nadeema Anjarwalle, razvila v mednarodno zadevo s širokimi posledicami. Oba, Gambaryan, vodja ekipe za kriminalistične preiskave pri Binance, in Anjarwalla, regionalni vodja Binance za Afriko, sta v Nigeriji brez obtožb in potnih listov zadržana od 26. februarja. Incident se je zgodil v kontekstu nigerijskih ukrepov proti kriptoborzam, ki so povezani z devalvacijo nacionalne valute naira.

Njuno zadržanje je posledica obiska Nigerije na povabilo vlade, ki je želela nasloviti spor glede dostopa do Binance in drugih kriptoborz.

Ni jasno, zakaj sta zaprta

Po prvem srečanju z nigerijskimi uradniki so Gambaryana in Anjarwalo odpeljali v njuna hotela, nato pa preselili v »hišo za goste«, ki jo upravlja nigerijska Nacionalna varnostna agencija, kjer sta brez obtožb zadržana že več kot dva tedna. Oba sta bila prikrajšana tudi za svoje potne liste. Kljub obiskom predstavnikov ZDA in Združenega kraljestva so bili pogovori omejeni zaradi prisotnosti nigerijskih varnostnih sil.

Družinski člani izvršnih direktorjev so izrazili zaskrbljenost in poudarili osebni vpliv zadržanja na njihovo družinsko življenje. Gambaryanova žena opisuje občutek nemoči in skrbi, medtem ko Anjarwallina žena izpostavlja, da njegovo zadržanje sovpada s svetim mesecem ramadanom in pomembnimi družinskimi dogodki.

Binance sodeluje z nigerijskimi oblastmi in se zavzema za varno vrnitev obeh moških. Podjetje je izdalo izjavo, ki potrjuje integriteto in profesionalnost svojih izvršnih direktorjev, hkrati pa izraža zaupanje v hitro razrešitev situacije. Kljub temu je Binance napovedal umik iz Nigerije, kar je vključevalo ustavitev vseh transakcij, povezanih z nigerijsko valuto.

Ta dogodek ne vpliva le na posameznike in njihove družine, ampak tudi postavlja vprašanja o varnosti in regulaciji kriptotrgov v državah s hitro spreminjajočimi se ekonomskimi politikami. Zadržanje ključnih oseb Binance v Nigeriji zato ostaja predmet mednarodne pozornosti in skrbi.

Preganjalec kriminalcev v priporu

Tigran Gambaryan, nekdanji agent ameriške zvezne davčne službe (IRS-CI), je znan po svojem pionirskem delu v preiskavah, povezanih s kriptovalutami, ki so vodile do razkritja mrež tatov in pralcev denarja, trgovcev z mamili na temnem spletu in celo omrežij za izkoriščanje otrok, financiranih s kriptosredstvi. Njegov prehod v vodjo ekipe za preiskave kriminala pri Binance je bil videti kot korak naprej v boju proti finančnemu kriminalu. Ironično pa se je Gambaryan znašel v vrtincu mednarodnih zapletov.

Gambaryanov ugled v pravnem svetu je neizpodbiten, saj je v svoji karieri pri IRS-CI zaslovel kot »vrhunski agent« z »najvišjo integriteto«, kot ga opisuje njegov nekdanji sodelavec Will Frentzen. S svojim delom je pomembno vplival na razvoj tehnik sledenja kriptovalutam in razkrivanje kriminalnih dejanj. Njegova vloga pri Binance je bila videti kot del prizadevanj podjetja za čiščenje svojih operacij in boljše sodelovanje z zakonodajnimi organi.

Vendar pa je nedavna poravnava Binance z ameriškimi tožilci in rekordna globa v višini 4,3 milijarde dolarjev zaradi obtožb o pranju denarja pokazala na težave, s katerimi se sooča borza. Ustavitev operacij, povezanih z nairo, in odstranitev trgovalnih parov z nairo kažejo na prizadevanja podjetja za zmanjšanje tveganj in prilagoditev regulativnim pritiskom.

Njuna izkušnja odraža tveganja, s katerimi se srečujejo izvršni direktorji kriptopodjetij, in poudarja pomen jasne regulative ter mednarodnega sodelovanja v tej hitro rastoči panogi.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence in ni lektoriran.