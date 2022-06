Bitcoin strmoglavil na tretjino najvišje vrednosti

Visoka inflacija, naraščanje obrestnih mer, krepitev dolarja in vse večje negotovosti na finančnih trgih so vzroki za strmoglavljanje vrednosti kriptovalut. Vrednost bitcoina se je danes v New Yorku primerjavi s petkom zmanjšala za 18 odstotkov, na pod 24.000 dolarjev, kar je najnižje v zadnjem poldrugem letu, druga kriptovaluta ethereum pa je izgubila kar 27 odstotkov.

Dodatno paniko in padec vrednosti je povzročila odločitev družbe za poslovanje s kriptovalutami Celsius Network, da zaradi izrednih tržnih razmer zamrzne dvige in posojanje kriptodenarja. Družba, ki ima kar 1,7 milijona strank po vsem svetu, sodi med navečje igralce in posojevalce na kripto trgu. Kritiki že nekaj časa opozarjajo, da bi lahko propadla, primerjajo jo tudi s Ponzijevo shemo.

Najnižja danes dosežena vrednost, pod 23.500 dolarjev za bitcoin, je bila sicer skoraj trikrat nižja od rekorda lanskega novembra, ko se je vodilna svetovna kriptovaluta povzpela na skoraj 70.000 dolarjev. Podoben porazen trend je v zadnjih sedmih mesecih imel tudi celoten svetovni kriptotrg, njegova vrednost se je zmanjšala za dve tretjini, s 3000 na vsega tisoč milijard evrov, po poročanju AFP ocenjuje družba Coin Gecko, specializirana za analizo kriptopodatkov.