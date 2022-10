Blaž Košorok bo predčasno končal mandat na Gen energiji

Nadzorni svet družbe Gen energija je na današnji seji z generalnim direktorjem Blažem Košorokom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Kot so sporočili iz družbe, mu bo mandat prenehal z imenovanjem novega generalnega direktorja oz. najkasneje 15. novembra, s čimer bo dotlej zagotovljeno nemoteno poslovanje in sprejemanje odločitev.

Nadzorniki so se generalnemu direktorju zahvalili za dobro opravljeno delo in mu zaželeli uspešno delo na njegovi nadaljnji poslovni poti. Zaradi predčasnega zaključka mandata je nadzorni svet kadrovski komisiji naložil izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za imenovanje novega generalnega direktorja v skladu z aktom o ustanovitvi družbe, so še dodali v Gen energiji.

Košorok je po sklenitvi sporazuma povedal, da je bilo letošnje leto zaradi negotovih in hitro spreminjajočih se razmer na energetskih trgih za družbo izjemno zahtevno, kljub nepredvidljivim okoliščinam pa so ves čas uspešno uresničevali svoje poslanstvo in slovenske porabnike zanesljivo oskrbovali z električno energijo po dostopni ceni.

Nekdanji državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo v času vlade Janeza Janše in nekdanji prvi mož Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je vodenje družbe Gen energija prevzel aprila letos, ob začetku mandata pa se je soočal z nasprotovanjem v lokalnem okolju. Na enega najpomembnejših položajev v slovenski energetiki je prišel po tistem, ko je mesec dni prej nadzorni svet z mesta generalnega direktorja razrešil dolgoletnega prvega moža družbe Martina Novšaka.