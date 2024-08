Borut Petek v upravni odbor Fortenove

Predsednik upravnega odbora Fortenove je postal Pavao Vujnovac, za neizvršnega direktorja in člana upravnega odbora pa je skupščina imenovala tudi Slovenca Boruta Petka.

Skupščina Fortenove je skrčila število članov upravnega odbora z devetih na pet do sedem članov. Položaj predsednika je zasedel Pavao Vujnovac, njegov namestnik je Josip Jurčević. Nov član je tudi Petek. »Borut Petek je ustanovitelj in glavni izvršni direktor podjetja Boston Advisors CEE. Je magister znanosti na področju strateškega managementa, izobraževal se je na prestižnih ustanovah, kot so Harvard, MIT in Oxford. Osem let je bil gostujoči strokovnjak na Oddelku za vladne in državne zadeve na Univerzi Harvard. Je član Globalnega sveta za korporativne zadeve na Univerzi v Oxfordu v Veliki Britaniji,« so sporočili s Fortenove.

Člani upravnega odbora hrvaškega koncerna, ki je tudi lastnik Mercatorja, so še Fabris Peruško – ta je tudi izvršni direktor - Damir Spudić in Ivica Mudrinić.

Spomnimo, družba Open Pass, ki je v lasti enega najbogatejših Hrvatov Pavaa Vujnovca, je lastništvo prevzela prejšnji mesec, ko je bil zaključen postopek lastniške preobrazbe krovnega podjetja hrvaške skupine Fortenova, S temi spremembami so iz lastniške strukture izpadle ruske banke, ki so pod zahodnimi sankcijami.