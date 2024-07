Podravka v pogajanja za nakup kmetijskih družb Fortenove

Hrvaška skupina Fortenova se namerava o prodaji svojih živilskih družb Belje, Pik Vinkovci in Vupik ekskluzivno pogajati s Podravko, ki je tudi lastnica slovenskega Žita, je ta objavila na straneh Zagrebške borze. Podravka bo za prevzem navedenih družb vplačala 15 milijonov evrov pologa, kupoprodajni postopek pa naj bi bil končan, ko bo usklajena vsebina pogodbe in pridobljena vsa dovoljenja regulatorjev na Hrvaškem in v regiji.

Kot navajajo v Podravki, bodo živilska podjetja Belje plus, Pik Vinkovci plus, Vupik plus, Energija Gradec, Belje Agro-Vet in Flex plus še naprej poslovala kot samostojne pravne osebe, po sklenitvi posla pa bodo poleg prehrane in farmacije tvorila tretji steber poslovanja Podravke.

Nova priložnost za rast

»Čeprav je pred nami še veliko dela pred zaključkom transakcije, sem prepričana, da bo ta prevzem odprl nov prostor za stabilno rast in razvoj kmetijskih podjetij Fortenove z upoštevanjem njihove večstoletne tradicije. Prepričana sem, da bo to imelo močan vpliv na nadaljnjo krepitev hrvaške živilske industrije v celoti,« je ob tem dejala predsednica uprave Podravke Martina Dalić, ki ta posel vidi kot novo priložnost za rast. Podravka bo posel financirala v sodelovanju z Evropsko banko za obnovo in razvoj, po prevzemu pa napoveduje nadaljnja vlaganja v omenjena podjetja.

Kolikšna bo skupna vrednost transakcije, še niso razkrili. Fortenova, ki je tudi lastnica Mercatorja, pa bo najbrž kupnino od prodaje kmetijske divizije porabila za razdolžitev skupine. Ob nedavni iztisnitvi sankcioniranih ruskih delničarjev iz lastništva je Fortenova napovedala, da bo svoja prizadevanja usmerila v refinanciranje 1,2 milijarde evrov dolga in izboljšanje operativne učinkovitosti.