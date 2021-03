Branko Bračko odstopil iz nadzorega sveta Petrola

SDS predsedstvo Foto Gm

»Nadzorni svet družbe Petrol je danes, dne 25. 3. 2021 prejel odstopno izjavo bodočega člana nadzornega sveta, ki bi po imenovanju na 32. skupščini 28. 12. 2020, nastopil 4-letni mandat dne 11. 4. 2021.Od 11. 4. 2021 dalje tako sestava nadzornega sveta ne bo popolna in bo do imenovanja še enega člana nadzornega sveta na skupščini, nadzorni svet deloval v 8-članski sestavi,« so sporočili iz Petrola.