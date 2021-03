Pri nas sonce, drugod bolj veter, premog in plin postajata draga

V nadaljevanju preberite:

»Zaradi izjemnega porasta cen emisijskih kuponov na ravni nad 40 evrov na tono in napovedi, da se cene lahko dvignejo tudi do 100 evrov na tono v prihodnjih letih, je dokončno jasno, da je premogovna era končana. V tem smislu smo dejansko vstopili v solarno dobo, saj so polne cene električne energije iz velikih sončnih elektrarn nižje od tekočih stroškov proizvodnje v termoelektrarnah. Plinske elektrarne se še nekako držijo, a bodo z višjimi cenami kuponov CO2 tudi te postajale nekonkurenčne. V resnici sta pri vetru in soncu še največja ovira prav pridobitev lokacij in hitrost pridobivanja dovoljenj,« pravi Robert Golob, predsednik uprave Gen-I. Kako gre drugim?