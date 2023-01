Bremena ne bi smeli prelagati na otroke in vnuke

V nadaljevanju preberite:

Slovenija po podatkih OECD pobere največ prispevkov od obremenitve plač med vsemi državami članicami omenjenega združenja. Tudi celotna obremenitev plač je nadpovprečna, kažejo podatki. A kljub dolgoletnim opozorilom o nadpovprečni obremenitvi plač, vlada snuje nove obremenitve.

Pokojninska reforma naj bi postopno odmerno stopnjo zvišala na 70 odstotkov. A to bi odpravilo vse učinke prejšnje pokojninske reforme. Takšno načrtovanje za javne finance ni vzdržno in tudi dodatna obremenitev plač ne bo dovolj. Država pa pri tem snuje dodatno obdavčitev plač tudi za financiranje zdravstva in dolgotrajne oskrbe.

Če bo hotela vlada dolgoročno urediti pokojninski sistem in zmanjšati dohodkovni padec ob upokojitvi, bo morala načrtovati prenovo sistema, ki ne bi več v celoti temeljil na medgeneracijski solidarnosti.