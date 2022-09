Brez kapice na ceno energentov bo gospodarstvo klecnilo

V nadaljevanju preberite:

Do konca leta imamo zakupljeno električno energijo, glede na sedanje cene pa bi se nam ta prihodnje leto podražila za dvanajstkrat. Ob tem se čuti manjše povpraševanje in se bliža recesija, pravi predsednik upravnega odbora Inlesa Andrej Mate: »Država ne more subvencionirati tako velikih zneskov. Treba bo uvesti kapico na ceno električne energije, sicer bomo doživeli kolaps gospodarstva, sploh industrij, ki so energijsko bolj potratne kot Inles.« Kakšne so izkušnje Inlesa? Kaj predlaga gospodarstvo? Katera evropska industrija je že zaprta?