Brezcarinske cone prednost Severne Makedonije

Antonio Argir, predsednik uprave NLB v Skopju Foto Milena Zupanič



»Nova Ljubljanska banka v Skopju je ekonomski ambasador Slovenije v Makedoniji.« S temi besedami nas je pričakal Antonio Argir, predsednik uprave NLB Skopje in podpredsednik Gospodarske zbornice Severne Makedonije, v svoji pisarni v Skopju. K njemu smo prišli, da bi nam predstavil delovanje NLB v Skopju kot druge največje sistemske banke Severne Makedonije in ocenil gospodarske razmere, v katerih delujejo banka in slovenska podjetja v Severni Makedoniji.Smo tretja največja banka v državi in po oceni naše Narodne banke druga sistemska banka. Smo univerzalna banka s skoraj 813.000 komitenti, z več kot 20-odstotnim tržnim deležem pri depozitih in kreditih. Imamo 900 zaposlenih in 51 poslovalnic, od tega polovico v Skopju, preostale pa po vsej državi. Implementiramo novosti v bančništvu in smo prvi v državi na področju digitalnega bančništva ter najmočnejši v uvajanju mobilnega bančništva. Prepoznani smo kot eni najaktivnejših na trgu, kar pomeni tudi, da v državi ni večjega projekta, pri katerem ne bi sodelovala NLB. Smo močan dejavnik v gospodarskem razvoju naše države, zato večkrat rečem, da je NLB Skopje ekonomski ambasador Republike Slovenije v Makedoniji.Prednost je v tem, da jih lahko seznanimo z gospodarskimi razmerami pri nas. Lažje se razumemo, ker vemo, kako je v Sloveniji, in se lahko z njimi pogovarjamo podobno, kot se pogovarjajo v Sloveniji. Zaradi dobrih odnosov in izkušenj s Slovenijo je med nami večje zaupanje. Seveda pa so zanje najpomembnejši naše dobre bančne storitve, svetovanje in ugodne cene naših storitev.Odgovor na to vprašanje ni enoznačen. Čeprav so zdaj tudi pri nas ugodni kreditni pogoji, nosi vsaka naložba in vsak projekt v Makedoniji s seboj svoje tveganje in zato svojo ceno. Velika in uspešna podjetja morda vzamejo kredit v Sloveniji in vložijo denar v projekt v Makedoniji. A tudi ta podjetja, ki imajo v naši državi svoje podjetje, želijo, da to posluje neodvisno ter da si pridobi kredit v Makedoniji na podlagi svojega uspešnega poslovanja tukaj. Takšnim ponujamo kot razvojna banka dobre kreditne pogoje. Največja prednost pa je, da poslujejo pravne in fizične osebe pod enakimi pogoji v vseh državah, kjer deluje NLB Skupina. To pomeni, da so plačilni zneski (platne tarife, op. a.) v Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v Črni gori za naše komitente enaki, kar poceni njihovo poslovanje. Na primer pri nakazilu zneska znotraj NLB Skupine iz Slovenije v Makedonijo ali obrnjeno je plačilo storitve fiksno, pet evrov. Hitrost plačila je enaka, kot če bi bilo izvedeno znotraj ene države. Prav tako je konkretna in velika prednost za vse komitente NLB, da lahko s svojega deviznega računa v vseh naštetih državah dvignejo na bankomatih denar brez provizije.Vsaka država ima svoje tveganje.Od političnih razmer, makroekonomskih kazalcev, točke razvoja države, njenega geopolitičnega položaja. Vse to vpliva na oceno tveganja. Tudi vsako podjetje ima svoje tveganje. Od obojega je odvisna obrestna mera kredita.Precej smo si podobni, a najmanjše je tveganje v Sloveniji.Zadnja leta je prišlo do polarizacije. Uspešna podjetja so postala še boljša, tista, ki niso bila zelo dobra, so se še poslabšala. Usmeriti se moramo k razvoju podjetij, ki prinašajo večjo dodano vrednost. Podpirati in vlagati je treba v tista, ki imajo proizvodne zmogljivosti in so izvozno usmerjena. Kot majhna država in majhno gospodarstvo se moramo usmeriti globalno na način, da proizvajamo v Makedoniji izdelke z večjo dodano vrednostjo in jih izvažamo, kar se tudi že dogaja. Izvažamo predvsem na področju prehrambne industrije, na primer ajvar, vloženo papriko, slaščice. Odlično gre tudi izvoz makedonskih vin. Pri tekstilni industriji gre za dodelavne posle, predvsem za evropska podjetja. Osnovali smo industrijske cone, brez carin. Makedonija kot država postaja prepoznavna po tem.Zaradi epidemije covida-19. Po drugi strani uspešna podjetja načrtovane naložbe nadaljujejo. Zdaj so aktualne naložbe v sončne, bioplinske in plinske centrale, gradi se drugo polje vetrnih elektrarn.Vsekakor v energetske projekte. Država se vse bolj usmerja v zeleno energijo. Donosne so tudi naložbe v predelavo kmetijskih pridelkov, ki so v Makedoniji zelo kakovostni. Težava našega kmetijstva je, da nimamo dovolj mleka, ni prireje krav. Z dobro organizacijo bi se pridelava mleka lahko izvedla.Odgovoril bom drugače. Evropska agenda je za nas svetel cilj. Ko se bo začel proces približevanja, bo to pozitivno vplivalo na gospodarstvo. Realizirane bodo naložbe tujega kapitala, ki jih zdaj ni.Pot do EU odpira možnost črpanja sredstev iz različnih skladov, kar prinese možnosti za razvoj, povečanje naložb in kot posledico dvig standarda življenja, razvoj šolstva, zdravstva. Vsekakor obstaja soodvisnost med politično stabilnostjo in ekonomijo, še posebno v majhnih državah, kot je naša.Ekonomsko gledano je vsekakor bolje, da nismo mala Srbija, mala Makedonija, mala Črna gora, ampak da smo srednje velika regija. Povezani lahko vsi skupaj bolje živimo. Če se v regiji osredotočimo na to, da skupaj zgradimo nove medsebojne prometne povezave in infrastrukturo, bo za življenje in trgovanje bolje. Če olajšamo procedure v zvezi s carinami in poenotimo birokracijo, bo investitorjem lažje vlagati v regijo. Toda mini schengna ne vidim kot alternative EU.