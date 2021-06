Brezposelnih manj, narašča povpraševanje po delavcih

Brezposelnost v Sloveniji se še naprej zmanjšuje, konec maja je bilo registriranih brezposelnih 75.148, kar je dobrih štiri tisoč oziroma za 5,2 odstotka manj kot mesec prej in za 16,9 odstotka manj kot maja lani. Manj brezposelnih je bilo v vseh območnih službah, ugotavljajo na državnem zavodu za zaposlovanje. V prvih petih mesecih je bilo v povprečju na Zavodu prijavljenih 83.324 brezposelnih oseb, kar je 0,6 odstotka več kot v istem obdobju lani.



Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja predelovalnih dejavnosti, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, gradbeništva ter zdravstva in socialnega varstva, so sicer maja zavodu sporočili 13.119 prostih delovnih mest. To kaže na močno oživljanje trga dela, saj je povpraševanje po novih delavcih za 32,1 odstotka večje kot aprila in za kar 80,2 odstotka večje kot maja lani.



Ta čas je največje povpraševanje po delavcih v predelovalnih dejavnostih, zanje je prostih 1138 delovnih mest, brez težav pa dobijo zaposlitev tudi natakarji, kuharji, čistilci in delavci v gradbeništvu.

