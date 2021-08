Bruselj blagoslovil subvencioniranje regresa

Merila za pomoč

Evropska komisija je odobrila državno subvencioniranje regresa za letni dopust v podjetjih, ki so jih prizadeli epidemija covida-19 in ukrepi za omejitev širjenja virusa. Država naj bi za ukrep skupaj namenila 22,8 milijona evrov, so danes sporočili v Bruslju. Ukrep je komisija odobrila na podlagi začasnega okvira za državne pomoči.Gre za ukrep, ki ga je državni zbor sprejel v okviru interventnega zakona, država pa naj bi v skladu s tem prizadetim podjetjem prispevala po 1024 evrov regresa na zaposlenega, kolikor znaša najnižja zakonsko predvidena vsota za ta namen.Do ukrepa bodo upravičena podjetja vseh velikosti, dejavna v sektorjih, ki so jih prekinitev poslovanja in omejitveni ukrepi zaradi pandemije najbolj prizadeli, na primer v gostinstvu, potovalnem in najemnem sektorju, umetnosti ter razvedrilnem in rekreacijskem sektorju. Finančni, kmetijski in ribiški sektor so izključeni.Pomoč bodo lahko prejela podjetja, ki so imela letos najmanj 20-odstotni upad letnega prometa glede na leto 2019 ali 2020, vlogo za to pa bodo lahko oddala med 1. in 30. septembrom. Finančna uprava naj bi nato podjetjem denar nakazala do 20 oktobra letos. Podjetja so sicer po zakonu morala zaposlenim regres izplačati do konca junija, razen če izkazujejo nelikvidnost in jim zamik izplačila do konca oktobra dopušča kolektivna pogodba.Ukrep je po oceni komisije v skladu s pogoji, opredeljenimi v začasnem okviru za državne pomoči, sprejetem zaradi pandemije. Pomoč namreč ne presega 1,8 milijona evrov na upravičenca in bo dodeljena do 31. decembra letos.