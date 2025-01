Bruselj poziva vlado in agencijo k dogovoru glede omrežnin

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija v odzivu na pismo agencije za energijo, ki je vlado obtožila posega v neodvisnost, poziva k skupnemu iskanju rešitev za izboljšavo omrežninskega sistema. Predlagala je tudi prehodno obdobje.

Državni zbor je ocenil, da je predlog zakona o nujnih ukrepih za ublažitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjske odjemalce primeren za nadaljnjo obravnavo. S poslanskim zakonom bodo gospodinjski odjemalci plačali nižjo omrežnino za letošnji januar in februar, presežna obračunska moč pa ne bo obračunana. Teodor Uranič (Gibanje Svoboda) je dejal, da je agencija zatrjevala, da gospodinjstva ne bodo nesorazmerno obremenjena: »Ko pa so prišli prvi računi, smo dobili dokaz, da so bile napovedi agencije za energijo napačne, saj so bila nekatera zvišanja tudi 700-odstotna.«

Vlada je poslanski zakon podprla, saj, kot je na seji dejala državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen, analize kažejo na nesorazmeren dvig brez ustreznega predhodnega obdobja. Letni dvigi za gospodinjstva s sončnimi elektrarnami ter gospodinjstva s sončnimi elektrarnami in toplotnimi črpalkami bodo na letni ravni presegli dvesto odstotkov.