BS: Tveganja za finančno stabilnost se povečujejo

Tveganja za finančno stabilnost ostajajo ob zaostrenih gospodarskih razmerah močno povečana, še posebej, ko gre za dohodkovno in kreditno tveganje, razmere pa bi bile brez hitrega in obsežnega odziva ekonomskih politik bistveno slabše, ugotavlja Banka Slovenije, ki jo vodi Boštjan Vasle.



Na poslovanje bank poleg ukrepov denarne politike ECB in dodatnih ukrepov Banke Slovenije vplivajo tudi državni interventni zakoni. Do konca januarja so banke prejele 28.082 vlog kreditojemalcev za odlog plačila obveznosti. Večina vlog se bo iztekla v prihajajočih mesecih, »ko tudi pričakujemo okrepljen pritisk na kreditno tveganje bančnega sistema«, poudarjajo v centralni banki.



Skupni znesek odobrenih odlogov plačil obveznosti znaša dobri 2,5 milijarde evrov, pri čemer znašajo odložena plačila podjetij do konca januarja dve milijardi 42 milijonov evrov, prebivalstva pa 507 milijonov evrov.



Pri tem je bilo z državno jamstveno shemo odobrenih 86 kreditov podjetjem v skupni vrednosti 71,9 milijona evrov, banke pa so odobrile tudi 983 vlog podjetij za nove likvidnostne kredite, povezane s koronavirusom, s skupno izpostavljenostjo 530,8 milijona evrov.



Kreditno tveganje po oceni BS ostaja nizko, a se v aktualnih razmerah postopoma povečuje. Nedonosne izpostavljenosti bank so se sicer v zadnjem četrtletju 2020 začele povečevati v skupinah komitentov, ki so z epidemiološko krizo najbolj prizadeti (gostinstvo in javne storitve).



Ob poslabšanju epidemioloških razmer in pogojev poslovanja so sicer banke do konca novembra lani ustvarile razmeroma visok dobiček pred davki v višini 471,4 milijona evrov, k čemur je pomembno prispeval enkratni učinek združitve NKBM in Abanke.



Dobiček bank pred obdavčitvijo je tako v prvih enajstih mesecih lani v primerjavi z istim obdobjem predlanskim zaostajal za manj kot petino, brez omenjenega enkratnega dogodka pa bi bil nižji za kar 53,9 odstotka. Podatki o poslovanju bank za december in celotno pandemično leto 2020 bodo sicer na voljo v drugi polovici februarja, še napovedujejo v BS.

