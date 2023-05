BTC bo delil dividende

V letu 2022 je družba BTC ustvarila 85,7 milijona evrov prihodkov, kar predstavlja 18,3-odstotno rast glede na predhodno leto. Družba BTC je dosegla EBITDA v višini 19,1 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 7,6 milijona evrov.

Bilančni dobiček družbe leta 2022, v višini 15,7 milijona evrov, se bo glede na potrjen sklep delničarjev uporabil za dividende delničarjem v višini 14 evrov bruto na delnico.

Na skupščini družbe BTC, ki je potekala včeraj in so se je udeležili delničarji družbe, katerih kapital znaša več kot 95 odstotkov, je bilo predstavljeno letno poročilo družbe za leto 2022, potrjen predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe ter podeljena razrešnica Upravnemu odboru družbe za njegovo dobro delo v letu 2022. Vsi predlagani sklepi so bili sprejeti s stoodstotno večino. Družba BTC je v lanskem letu poslovala zelo uspešno in postavila dobro osnovo za ambiciozne načrte v letu 2023. Ti temeljijo na prebojnih partnerskih projektih, kot sta rezidenčni del s centralnim parkom v BTC Cityju Ljubljana in v začetku leta 2024 Logistični center Zalog, ter trajnostnem razvoju.

Kako poslovno leto vidi poslovodstvo

Skupna vrednost investicij, s katerimi je družba BTC v letu 2022 uvedla nove tehnološke rešitve na področju logistike ter nadaljevala z ustvarjanjem nove ponudbe in prijetnejšega utripa središč BTC City, utrjevala poslovna partnerstva ter generirala nove prihodke, znaša 18,9 milijona evrov. »Poslovanje družbe BTC v letu 2022 ocenjujemo kot uspešno. Nadgradili smo sodelovanje s številnimi poslovnimi partnerji ter izvedli investicije na področju logistike in v BTC Cityju Ljubljana. Dobri rezultati družbe so plod vzajemnega zaupanja in odgovornega sodelovanja družbe BTC, njenih zaposlenih in deležnikov,« je po skupščini izpostavil mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC, ki je napovedal rezidenčni del s centralnim parkom v BTC Cityju Ljubljana in Logistični center Zalog.

Kaj načrtujejo za prihodnje leto

Poslovni načrt družbe BTC za leto 2023 predvideva čiste prihodke od prodaje v višini 93,8 milijona evrov in investicije v višini 10,6 milijona evrov. Diverzificirane dejavnosti družbe BTC so temelj za vzdržen poslovni model v dinamičnem poslovnem okolju. Doseženi rezultati poslovanja in izvedene investicije v letu 2022 predstavljajo trdno osnovo za nadaljnjo rast in razvoj podjetja.