Čakanje na delo so premalo izkoristili za izobraževanje

V nadaljevanju preberite še:

Od marca lani je bilo v ukrep čakanja na delo vključenih prek 230.000 delavcev; samo zadnji mesec več kot 40.000. Mnogi med njimi so tako neprekinjeno brez dela že več več mesecev. Kaj to pomeni za njihove delove navade, kako se soočajo s tem? Kakšne aktivnosti so na voljo čakajočim na delo in kako jim pri tem lahko pomaga delodajalec?