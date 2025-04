Carine so novi šok za avtomobilske dobavitelje, ki odpuščajo in zapirajo tovarne

V nadaljevanju preberite:

Šibka gospodarska rast, počasnejši razvoj elektromobilnosti in padec prodaje avtomobilov so vplivali tudi na največje evropske dobavitelje. Ti so izpostavljeni posledicam zmanjšanja prodaje, številni so odpuščali in zapirali obrate. Nove ameriške carine težave še poglabljajo, zato so dobavitelji v svojih napovedih za letos previdni in nekateri napovedujejo nadaljnje krčenje. To skrbi povzroča tudi slovenskim dobaviteljem.

Preverili smo, kako poslujejo in kaj napovedujejo Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen, Magna, Forvia in Valeo.

Kaj pravijo ekonomisti?

Kako težave občutijo slovenski dobavitelji in kje iščejo rešitve?