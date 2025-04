Trumpov načrt za ameriško avtomobilsko industrijo je poln lukenj

V nadaljevanju preberite:

Toyota in Volkswagen avtomobile izdelujeta v ZDA, uvažata pa jih tudi iz Mehike in drugih držav. Čeprav bodo mnoga njuna vozila izvzeta iz Trumpovih carin, pa na primer 530.000 avtomobilov, ki jih Toyota vsako leto izvozi iz Japonske v ZDA, ne bo izvzetih. Večina avtomobilov znamke Audi, ki jih Volkswagen prodaja v ZDA, je izdelanih v Evropi. BMW in Mercedes-Benz, ki izdelujeta avtomobile v ZDA in Mehiki, bosta utrpela izgube, saj uporabljata motorje in menjalnike iz Evrope. Podjetji, kot sta Porsche in Jaguar Land Rover, ki vse svoje avtomobile izdelujeta v Evropi, bodo v celoti občutila težo dajatev.