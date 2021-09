Celo država se požvižga na ženske kvote v podjetjih

V nadaljevanju preberite še:

Doseganje spolne raznolikosti ter večja zastopanost žensk v vodstvih in nadzornih organih podjetij za zdaj ostaja neuresničen cilj. Ne le da nismo dosegli bistvenega napredka, ampak smo v zadnjem letu na tem področju celo nazadovali. Skrb vzbujajoče je, da so k temu pripomogle tudi kadrovske odločitve v državnih podjetjih. Zakaj in v koliko podjetjih se spolna enkopravnost poslabšala? Kaj se dogaja v državnih družbah? V katerih podjetjih vladajo zgolj moški?