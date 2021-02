Cena nafte je zrasla na krilih teksaškega mraza

V nadaljevanju preberite Od oktobra so se cene črnega zlata zvišale za več kot 70 odstotkov. Polarni mraz, ki se je na začetku zdel kot lokalna novica iz ZDA, je povzročil izpad kar 40 odstotkov proizvodnje nafte v ZDA.

Razmere pa so še resnejše, ker so v ZDA največje svetovne rafinerije, ki nafto izvažajo po vsem svetu, in za te se pričakuje, da bodo lahko polno dejavnost vzpostavile šele v nekaj tednih.