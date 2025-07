Pet naslednikov, ki stopajo po poti Pogačarja in Rogliča

Na dirki po Franciji se povprečna starost kolesarjev vztrajno niža. Če so ti včasih še dirkali md mlajšimi člani, pa na Touru vsako leto nastopi veliko kolesarjev, mlajših od 23 let. Ti uradno še spadajo med mlajše mladince, a so že dovolj dobri, da se lahko dokazujejo na najvišji ravni.

Thibau Nys (Lidl-Trek)

Thibau Nys je naslednji belgijski supertalent kolesarstva. Član ameriške ekipe Lidl-Trek sicer odlično tekmuje v ciklokrosu, kjer je tudi aktualni evropski prvak. Na letošnjem svetovnem prvenstvu je zaostal zgolj za Mathieujem van der Poelom in Woutom van Aertom. Cestno sezono je začel šele aprila, že na svoji prvi dirki, Veliki nagradi Miguela Induraina, pa je z izjemnim šprintom premagal vso konkurenco.

Tudi na ardenskih klasikah je dirkal vrhunsko. Na dirki Amstel Gold je zamudil odločilni napad in končal kot 12., na Valonski puščici pa je ob zmagi Tadeja Pogačarja dosegel osmo mesto. Izjemno je nastopil na spomeniku Liege-Bastogne-Liege, kjer je v šprintu velike zasledovalne skupine zasedel končno peto mesto.

Thibau Nys je torej nekakšna mlajša verzija Wouta van Aerta, na letošnji dirki po Franciji pa bo član šprinterskega vlaka Jonathana Milana. Na dirki vseh dirk bomo videli veliko razgibanih etap, kjer italijanski šprinter zagotovo ne bo preživel selekcije, Nys pa bi takrat lahko dirkal na lasten rezultat.

Ivan Romeo (Movistar)

Mladi španski up iz Kastilje in Leona je pred Tourom postal novi španski državni prvak na cestni dirki, v kronometru je bil četrti. Javnost ga je prvič spoznala letos pozimi, ko je na dirki po Valenciji osvojil svojo prvo profesionalno zmago v karieri. Sezono je nadaljeval v izjemnem slogu. Na dirki po Združenih arabskih emiratih je na koncu oblekel belo majico, prvo zmago na dirkah svetovne serije pa je dosegel na nedavno končani dirki po Dofineji, kjer je en dan celo preživel v rumeni majici.

Ivan Romeo je prvo zmago na nivoju svetovne serije dosegel na dirki po Dofineji. FOTO: AFP

Na Touru se bo Španec poskušal dokazovati v pobegih, v gorskih etapah pa bo sicer v vlogi pomočnika Enricu Masu. Movistar bo imel v Franciji zelo močno ekipo, v kateri bosta tudi hitra Pablo Castrillo in Einer Rubio. Romea bo dres državnega prvaka nedvomno ponesel naprej, zato gre od njega zagotovo pričakovati dobre predstave.

Lenny Martinez (Bahrain Victorious)

Veliki up francoskega kolesarstva, v katerega veliko upov polaga tudi menedžer ekipe Bahrain Victorious Milan Eržen, na dirki po Franciji ne bo dirkal na dober skupni rezultat. Letos si sin bivšega gorskokolesarskega olimpijskega prvaka Miguela Martineza predvsem želi osvojiti kakšno etapno zmago, na tritedenskih dirkah je namreč še nima.

Lenny Martinez ob etapni zmagi na dirki po Dofineji. FOTO: AFP

Za seboj ima odlično sezono. Prvo zmago na nivoju svetovne serije je osvojil marca na dirki od Pariza do Nice, na dirki po Kataloniji pa je bil v skupnem seštevku peti. Etapni zmagi je osvojil tudi na dirkah po Dofineji in Romandiji, na slednji je v skupnem seštevku zaostal le za Joaom Almeido. Na gorskih etapah gre edinega Francoza v ekipi iz Bahrajna pogosto pričakovati v pobegih, tam pa bi mu utegnil pomagati tudi Matej Mohorič, ki bo začel svojo sedmo rumeno pentljo.

Oscar Onley (Picnic PostNL)

Mladi Škot je nase konkretno opozoril na nedavni dirki po Švici, kjer se je izjemno kosal s končnim zmagovalcem Joaom Almeido. V prvi deseterici je končal že na dirkah po Avstraliji, Združenih arabskih emiratih in Baskiji. Prav na vseh dirkah v letošnji sezoni je dirkal izjemno, zato mnogi od njega pričakujejo tudi dober rezultat v skupnem seštevku. Edina Onleyjeva šibkost je kronometer, kjer je letos zapravil še veliko boljše končne rezultate na etapnih dirkah. Na Touru je dirkal že lani, ko se ni najbolje znašel, je pa v 17. etapi po celodnevnem pobegu osvojil peto mesto.

Oscar Onley ob lanskem krstnem nastopu na dirki po Franciji. FOTO: Reuters

Prav tako v Franciji ne bo imel prav dobre ekipe. Po upokojitvi Romaina Bardeta ekipa Picnic PostNL nima več veliko zvezdnikov, v gorah bosta ob Škotu visoko še Warren Barguil in Frank van den Broeck. Nizozemska ekipa se letos bori za obstanek v svetovni seriji, zato nujno potrebuje dobre rezultate.

Romain Grégoire (Groupama-FDJ)

Francoski up iz osrčja Alp je v svetovnem vrhu že tretjo sezono, a letos izgleda boljši kot kadarkoli. Spomladi je osvojil razgibano klasiko Faun-Ardénche, kjer je premagal močno konkurenco, odlične rezultate pa je dosegel tudi na etapnih dirkah po Baskiji in od Tirenskega do Jadranskega morja. Na ardenskih klasikah je bil prav tako med boljšimi, tako na Valonski puščici kot na dirki Amstel Gold je bil sedmi.

Romain Gregoire (levo) je bil na nedavnem francoskem državnem prvenstvu odličen drugi. FOTO: AFP

Izjemno je dirkal na dirki po Švici. Že v prvi etapi mu je uspel pobeg, z lepo etapno zmago je oblekel tudi majico vodilnega. To je držal do pete etape, ko je na težki gorski etapi izgubil veliko časa in padel na skupno 13. mesto. Do konca dirke je vozil nekoliko bolj rezervirano ter končal na 17. mestu. Na Touru bo večinoma imel proste roke, saj bo njegova ekipa večinoma napadala etapne zmage. Ob velikem številu hribovitih etap ga bomo zagotovo kar nekajkrat videli v ospredju.