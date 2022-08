Cena nafte po sestanku kartela OPEC+ nekoliko navzdol

V nadaljevanju preberite:

V sredo so se na virtualnem zasedanju sestale članice naftnega kartela OPEC+, kjer so se dogovorile, da bodo od septembra dalje povečale črpanje nafte za 100.000 sodčkov na dan. Odločitev je zaradi manka ponudbe in posledično visokih cen nekoliko razočarala, saj gre za v absolutnem smislu najnižje povečanje od leta 1986 ter predstavlja le eno tisočino svetovne porabe. Mnogi jo označujejo tudi kot posmeh ameriškim prizadevanjem o povečanju črpanja, s katero bi nekoliko omejili cenovni pritisk in njen vpliv na povišano inflacijo