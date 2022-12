Cene so kar petkrat višje kot leta 2020

V nadaljevanju preberite:

Cene električne energije so se v preteklih dnevih znižale na večini evropskih trgov. Tudi na slovenski borzi elektrike se je cena ta teden približno prepolovila. Po znižanju so cene primerljive z enakim lanskim obdobjem, kar pa seveda ne pomeni normalnih razmer. Že konec lanskega leta je namreč v Evropi vladala panika zaradi enormne rasti cen energentov. Kakšne so cene v primerjavi s preteklimi leti? Kako na ceno vplivajo proizvodni viri? Kako učinkoviti so trgi energentov?