Četrt milijona vredna strategija razvoja kapitalskega trga je zaupna

Evropska komisija je lani poleti sklenila v sodelovanju z Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in ministrstvom za finance začela projekt krepitve in razvoja kapitalskega trga pri nas. V ta namen je za pripravo celovite strategije razvoja slovenskega kapitalskega trga za naslednjih pet namenila 275.000 evrov. Kaj se dogaja s tem dokumentom? Zakaj je zaupne narave in kaj bo na tem področju sploh naredila država?