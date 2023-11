Cinkarna Celje letos z le petimi milijoni evrov dobička

Cinkarna Celje je v prvih devetih mesecih ustvarila 136 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 28 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček je dosegel 7,2 milijona evrov, kar je le petina lanskega dosežka v istem obdobju.

V družbi ocenjujejo, da bodo letošnji prihodki dosegli okoli 170 milijonov evrov, kar bo zadoščalo za pet milijonov evrov čistega dobička. Dobiček še ne vključuje prejete pomoči zaradi visokih cen energentov. Ta pomoč bo knjižena ob koncu leta, ko bo dokončno potrjena.

Podobno težke razmere Cinkarna pričakuje tudi prihodnje leto. Načrtuje, da bo družba ustvarila 186,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, medtem ko bo čisti dobiček ob koncu leta znašal štiri milijone evrov. Manjši čisti dobiček je neposredna posledica padanja prodajnih cen pigmenta titanovega dioksida in visokih ravni nabavnih cen, pojasnjujejo v Celju.

Iz družbe še sporočajo, da na padec letošnje prodaje vplivajo nižje prodajne količine in nižje povprečne prodajne cene pigmenta titanovega dioksida. »V zadevnem obdobju se nadalje materializira upočasnjevanje povpraševanja kupcev iz vseh prodajnih segmentov iz naslova inflacijskih pritiskov na industrijo in končnega potrošnika. Proizvajalci pigmenta se srečujemo z nižjim povpraševanjem, deloma zaradi cenejšega kitajskega uvoza, deloma zaradi neporabljenih zalog in manjšega povpraševanja po izdelkih, kjer je pigment vgrajen. Predvsem je to razvidno v gradbenem sektorju in obnovi domov. Pretekli dogodki na Bližnjem vzhodu dodatno ovirajo morebitni dvig gospodarskega zaupanja in trošenja. Večina zahodnih proizvajalcev pigmenta vsled nižjega povpraševanja prilagaja svojo proizvodnjo,« še pojasnjujejo razmere v družbi.

