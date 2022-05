Cinkarna Celje predlaga delitev delnic

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Po Petrolu bo tudi Cinkarna Celje delničarjem na junijski skupščini predlagala delitev delnic. Družba se je za delitev odločila s ciljem, da delnice postanejo bolj dostopne manjšim vlagateljem.

Celjski proizvajalec pigmenta titanovega dioksida je sicer že ob objavi letnega poročila razkril, da bo na skupščini predlagal 21 evrov bruto dividende na (obstoječo) delnico. Za dividende bi tako družba izplačala 16,4 milijona evrov, kar je slaba polovica lanskega dobička. Pri trenutni ceni delnic pa to delničarjem ponuja več kot sedemodstotni dividendni donos.

Cinkarne Celje je sicer v prvem četrtletju letos izkoristila zelo negotove razmere na trgih in visoke cene surovin. Prihodki družbe so se medletno povečali za skoraj tretjino na 66 milijonov evrov, čisti dobiček pa se je več kot podvojil in po treh mesecih znaša 15,6 milijona evrov. S tem je družba dosegla že tri četrtine za letos predvidenega dobička. V nadaljevanju leta sicer družba pričakuje manj ugodne razmere, predvsem ker bi lahko visoke cene materialov vplivale na manjšo gradbeno aktivnost.

Cinkarna Celje ima trenutno izdanih manj manj kot 808.000 delnic, današnja borzna cena pa znaša 288 evrov. Med delnicami, uvrščenimi v elitno kotacijo Ljubljanske borze, imajo višjo ceno le Petrolove, vendar pa so delničarji naftnega trgovca na nedavni skupščini že potrdili cepitev delnic v razmerju 1 : 20. Cinkarna poskuša po uvrstitvi delnic v prvo borzno kotacijo pritegniti širši krog delničarjev. Trenutno ima okoli dva tisoč delničarjev, ki bodo z delitvijo delnic lažje upravljali svoje portfelje. Nižja cena olajša razpršitev portfelja, kar še posebej velja za manjše vlagatelje.