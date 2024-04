Cyprus Airways mora dopolniti vlogo

V nadaljevanju preberite:

Letalska družba Cyprus Airways je zaprosila za letalske subvencije za več linij, so poročali mediji. Vloga je nepopolna in jo mora dopolniti, pravijo na ministrstvu za infrastrukturo. Je pa na letališču čedalje več prevoznikov. Danes bo na letališču Jožeta Pučnika pristalo letalo iz Rige, prihodnji teden pa iz Københavna. Letališče v Ljubljani po stečaju Adrie Airways okreva in bo po napovedih v letu 2025 preseglo predcovidni promet.