Davki za obnovo bodo odnesli milijardo evrov naložb gospodarstva

Poslanci bodo danes po nujnem postopku potrjevali zakon o obnovi po poplavah, katerega bistveni del je zbiranje sredstev za financiranje obnove. V sklad, namenjen obnovi, naj bi se stekli približno dve milijardi evrov. A to bo zmanjšalo investicije gospdoarstva. Koliko in zakaj? Kaj prinaša Zakon o obnovi? Komu in koliko jemlje? Kam bodo šla sredstva?